Boektip: vrouwen met lef

Frida Kahlo en Coco Chanel, twee van vele vrouwen die ons zo inspireren. HL Books maakte een nieuwe, kleurrijke serie met minibiografieën: Vrouwen met lef.

In Vrouwen met lef volgen we de levens en het werk van bijzondere vrouwen die met hun passie en visie een blijvend voorbeeld zijn. De serie start met Chanel en Kahlo, twee boeiende vrouwen die in hun leven met talloze tegenslagen moesten omgaan. De illustraties in de boeken zijn gemaakt door Nina Cosford, een illustrator van wie we vaak werk delen op Instagram.