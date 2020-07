Boektip: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt

Bij Flow lezen we graag. Welke boeken vallen ons op? Dit keer tippen we Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, een dichtbundel van Edward van de Vendel en illustrator Martijn van der Linden in een duidelijke taal.

Wat kun je doen als je moeder huilt? Je je eigen naam niet mooi vindt? Je niet weet wat je moet tekenen? Blader door deze dichtbundel vol nuttige tips en levens-lessen en je weet precies hoe je het zou kunnen aanpakken – en hoe juist niet. Geen zweverige en ongrijpbare taal, maar vrolijke, vindingrijke poezië. (Querido)

Tekst Rosa Dammers, Ellen Nij Bijvank, Caroline Buijs