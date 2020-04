Boektip: Woorden van Lotte

Ze schrijft woorden die raken. Lotte van der Zwet debuteerde in april met haar dichtbundel Woorden van Lotte, met daarin gedichten die herkenbaar, ontroerend, eenvoudig en diepgaand zijn.

Door de alledaagse thema’s waarover ze schrijft, is haar poëzie toegankelijk voor iedereen. Het leven, de liefde, verdriet, de dood, balans en zorgen, het komt allemaal voorbij. Zo is een van onze favorieten een gedicht over de zee, en hoe het onze wirwar aan gedachten kan meenemen. Lotte: “Ik geloof in de kracht van openheid en kwetsbaarheid om zo (h)erkenning bij elkaar te kunnen vinden. Ik hoop dat mijn woorden een verschil kunnen maken.” Woorden van Lotte (Uitgeverij Orlando).