Boektip: Zen & de kunst van eenvoudig leven

Je leven versimpelen en de dingen in je hoofd niet zo ingewikkeld maken: waarom klinkt dat makkelijker dan het is?

Volgens de Japanse zenmonnik Shunmyo Masuno komt het omdat we vaak op zoek gaan naar bijzondere ervaringen búiten ons dagelijks leven. In Zen & de kunst van eenvoudig leven geeft hij honderd tips voor nieuwe gewoontes: klein en dus haalbaar. Bijvoorbeeld, loop thuis vaker op blote voeten, en verdeel de dingen niet in goed en slecht.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Lê Tân/Unsplash.com