David Bowie was een fanatiek lezer – hij beweerde zelfs een rijdende bibliotheek met honderden boeken mee naar Mexico te hebben genomen, toen hij daar was voor de opnames van de film The man who fell to earth. Twee jaar voor zijn dood stelde Bowie een lijst samen, met honderd boeken die voor hem en zijn werk het meest betekend hebben.

Deze honderd boeken waren niet zozeer zijn favoriete boeken, maar wel boeken die hij belangrijk vond en waar hij inspiratie uit putte. Deze lijst is nu gebundeld in een boek: De Bowie boeken club, die in het najaar van 2019 bij Uitgeverij Orlando verschijnt.

Om de publicatie hiervan te vieren, gaat Uitgeverij Orlando het land in om ‘Bowie boekenclubs’ te organiseren. Tijdens deze evenementen wordt telkens één van de boeken van Bowie’s lijst besproken. De eerste boekenclub zal gaan over Circusnachten van Angela Carter.

Op de website van De Bowie boeken club is de volledige top 100 te vinden, net als meer informatie over de evenementen.

Fotografie Fernando Hernandez/Unsplash.com