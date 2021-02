De boekhandel dicht? Je kunt er nog steeds bestellen

Ja, ze zijn dicht. Maar dat betekent niet dat we onze boeken niet meer kunnen halen bij onze favoriete boekhandel. De meeste winkels hebben iets bedacht zodat je nog steeds bij ze terecht kunt.

Zo kun je bij veel boekhandels via de website, telefoon, mail (of soms zelfs via app) een bestelling plaatsen. Zij brengen het boek dan naar je voordeur, vaak gewoon op de fiets of te voet. En er is goed nieuws, want vanaf 10 februari mag je je vooraf bestelde boeken ook afhalen bij de winkel. Weet je niet zo goed wat je volgende boek wordt omdat je niet meer rond kunt snuffelen in de winkel? Ook daar hebben boekwinkels iets op gevonden.

De creativiteit van boekhandels

Zo heeft boekhandel De Boekverkoopers in Ermelo een verrassingsabonnement. Je geeft je leesvoorkeuren door en vanaf dat moment brengt de boekhandel je ieder seizoen een verrassing in boekvorm. Boekwinkel Maximus in Rotterdam organiseert een Lockdownleesclub. Er wordt dan online een boek besproken waarvan de schrijver ook (digitaal) aanwezig is. Leuk om nieuwe genres te ontdekken. En boekhandel Savannah Bay in Utrecht zette de weekendservice op, waarmee je op zaterdag- of zondagmiddag een Zoomsessie kan boeken voor persoonlijke boekentips. Daar worden we blij van.

We verzamelden nog meer manieren om je boekhandel te steunen.

Tekst Bente van de Wouw