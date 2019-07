De favoriete boeken van de redactie #2

Op de Flow-redactie werken veel leesliefhebbers en wisselen we vaak boekentips uit. Er staat zelfs een free little library waar iedereen boeken uit mag pakken en in mag achterlaten. Hier een aantal van onze favorieten.

Overspel & high tea

Caroline, managing editor: “Wie van de BBC-serie Downton Abbey houdt, is vast ook fan van de vijfdelige familiekroniek De Cazalets. De boeken zijn deels gebaseerd op het leven van de auteur zelf (net als Louise uit het boek trouwde ze op haar negentiende met een oudere man) en gaan over het wel en wee van een gegoede Engelse familie – in Londen en op het platteland. De vele personages heeft Howard zo raak en mooi beschreven, dat ze je niet meer loslaten. Inclusief drama’s als overspel en ongelukkige kinderen op kostscholen. Ik las ze achter elkaar uit.” Lichte jaren (deel 1 van 5), Elizabeth Jane Howard, € 17,50 (Atlas Contact)

Toevallige ontmoeting

Jolanda, managing editor: “Dit boek speelt zich af in Londen. Een ander Londen dan we kennen: dat van de wilde dieren en de vogels die er leven, van de straatvegers en de hotel- en theaterportiers. Het verhaal ontrolt zich wanneer de Amerikaanse Jean, die vossen bestudeert, op Waterloo Bridge botst met de Ghanese traumapsychiater Attila. Als Attila’s neefje zoek blijkt, mobiliseert Jean haar netwerk van nachtwerkers die vossen voor haar tellen. Het leidt tot verbinding en vriendschappen. Een rijk verhaal met onvermoede zijpaden en groot verdriet, waarin het leven wordt omarmd.” De paradox van geluk, Aminatta Forna, € 24,99 (Nieuw Amsterdam)

Liefde in tijden van wetenschap

Deze roman is losjes gebaseerd op een wetenschappelijke Noordpool-expeditie in 2004. Het mooie is dat het debutant Ellen de Bruin is gelukt een meeslepend verhaal te schrijven over dingen die geen dagelijkse kost voor de gemiddelde lezer zijn. Je wordt net zo enthousiast als de onderzoekers over elke nieuwe ontdekking en voelt de broeierige en behoorlijk hiërarchische sfeer op het schip. Daartussendoor schemert de rouw van de 21-jarige Bas, die na de dood van haar (ja, Bas is een vrouw) hoogleraar zijn plaats heeft ingenomen. ‘Reinier, denkt Bas. Maar daar kan ze nu, hier, niet over praten. Ze krijgt er nog steeds geen taal naartoe, het is van haar.’ Onder het ijs, Ellen de Bruin, € 20,99 (Prometheus)

