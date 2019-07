De favoriete boeken van de redactie

Op de Flow-redactie werken veel leesliefhebbers en wisselen we vaak boekentips uit. Er staat zelfs een free little library waar iedereen boeken uit mag pakken en in mag achterlaten. Hier een aantal van onze favorieten.

Lot of vrije wil

Marije, eindredacteur: “Zou je leven anders lopen als je weet wanneer je doodgaat? Uit nieuwsgierigheid bezoeken vier broers en zussen in hun jeugd een waarzegster die hen alle vier een jaartal en sterfdatum geeft. Aanvankelijk doen ze er lacherig over, maar toch maken ze allemaal keuzes die zijn beïnvloed door die ene voorspelling. Van helemaal losgaan tot het leven extreem onder controle willen houden. Als lezer loop je met alle vier een stuk mee. En waar de een furieus is op de waarzegster, is de ander juist blij dat het zo is gelopen. De onsterfelijken, Chloe Benjamin, € 19,99 (Meulenhoff)

Rauw & raak

Bente, online editor: “Ik kocht dit boek niet om zijn omslag (ik werd er nogal ongemakkelijk van), maar om het verhaal: een jonge vrouw die op een nacht haar jeugdliefde verlaat met alleen haar dagboeken onder de arm. Het leek zó op mijn eigen verhaal. Al bij de eerste bladzijden huilde ik. Omdat het voelde alsof ik de woorden zelf geschreven zou kunnen hebben, maar vooral om de rauwe en rake manier waarop Bregje Hofstede vertelt. Dit boek blijft hangen.” Drift, Bregje Hofstede, € 25,99 (Das Mag)

Vleugje magie

Quirine, online editor: “Tijdens het lezen van Het nachtcircus voelde het een beetje alsof ik in een droom zat – soms had ik geen idee wat er gebeurde, maar het was o zo mooi. Het verhaal draait om twee goochelaars-leerlingen en speelt zich af tegen de achtergrond van een bijzonder circus. Ondanks het vleugje magie is deze wereld heel geloofwaardig en betoverend. De omvang van vijfhonderd pagina’s leek eerst een beetje intimiderend, maar tegen het einde was ik teleurgesteld dat het voorbij was.” Het nachtcircus (alleen tweedehands te koop of te leen in de bieb), Erin Morgenstern (De Bezige Bij)

Meer boekentips kun je vinden in Flow 4 of onder de categorie ‘boekentips‘ op onze website.

Samenstelling Marije van der Haar-Peters