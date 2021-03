De getekende boekrecensies van @katesbookparade

Ongevraagde, eerlijke en soms gekke liefdesbrieven. Niet aan een onbereikbare liefde, maar aan de boeken die ze gelezen heeft. Op @katesbookparade vind je deze getekende boekrecensies.

Wat was geweldig? Wat kon beter? Wie móét dit lezen? De Amerikaanse Kate geeft op eigen wijze haar mening. Zo schrijft ze bij het boek Ask Again, Yes niet alleen hoeveel sterren het boek krijgt, maar ook haar algemene beoordeling, voor wie het boek in de smaak zal vallen en wat ze er fantastisch en ‘meh’ aan vond.

Boekrecensies geven is niet het enige wat ze doet. Zo plaatst ze ook iedere maand een opgetekende samenvatting van de boeken die ze gelezen heeft. Daarbij zet ze in de kantlijn ook wat leuke cijfers over haar leven, gewoon omdat het kan.