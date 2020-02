Een boek luisteren: 3 apps

In plaats van zelf met je neus in de boeken, kun je er ook naar een luisteren. Fijn tijdens klusjes in huis of als je aan het reizen of wandelen bent. 3 apps.

Een boek luisteren met Storytel

Een van de bekendste manieren om een boek te luisteren is via de app Storytel. Dit is een digitale abonnementsdienst, ook wel de Spotify voor boeken genoemd. Voor € 11,99 per maand kun je onbeperkt audioboeken luisteren via een app die je downloadt op je telefoon of tablet. Er staan meer dan 44.000 titels (zowel Nederlands- als Engelstalig) op en soms zijn boeken ook beschikbaar als e-books.

Gratis audioboeken met de LuisterBieb

De bibliotheek biedt audioboeken aan met de app Luisterbieb. Deze app heeft gratis luisterboeken voor zowel leden als niet-leden. De premiumtitels zijn alleen voor leden beschikbaar. Op de website van de bibliotheek kun je ook zien welke boeken er beschikbaar zijn via de app.

Engelstalige boeken met BookBeat

Lees je liever Engelstalig? Dan kan BookBeat een fijne app zijn. Het is hetzelfde principe als Storytel, maar dan met alleen maar Engelse titels. Ook voor deze dienst betaal je € 11,99 per maand. Het fijne van deze app is dat je het boek ook offline kunt beluisteren, zodat je niet afhankelijk bent van een goede internetbundel of een sterk wifisignaal.

