Geleerd van een boek: Ilse over mini-avonturen

Soms kan een boek of film iets opschudden in je hoofd. Waarna je dingen anders gaat zien of doen, en er er misschien nog vaak even aan denkt. Voor coördinator online & projecten was dat een boek over mini-avonturen.

“Een aantal jaar geleden had ik een paar sessies met een wandelcoach. Ik wilde zo veel, op allerlei vlakken (werk, reizen, wonen), dat was best vermoeiend. Zij wees me toen op het boek Microadventures.

Auteur Alastair Humphreys zocht zijn avonturen altijd in grootse, extreme activiteiten, zoals de wereld ontdekken op de fiets of met een jacht de oceaan over varen. Maar in de loop van de jaren – met minder drang om zich te bewijzen en twee jonge kinderen plus bijbehorende verantwoordelijkheden – veranderde zijn begrip van avontuur.

Voor even uit je routine stappen

Hij bedacht microavonturen: uitdagende en nieuwe ervaringen, maar dan klein en haalbaar. Zoals in zee zwemmen voordat je werkdag begint, eten bij een kampvuur. Of in je eigen tuin slapen, want die voelt ’s nachts heel anders dan overdag. Ik interviewde Humphreys voor een verhaal in Flow (5-2018) en zijn enthousiasme was zo aanstekelijk. Hij zei bijvoorbeeld: “Of je nu 24 maanden of 24 uur weg bent, je stapt hoe dan ook even uit je routine en creëert nieuwe herinneringen.”

Ik denk dat ik altijd al kon genieten van kleine dingen, maar nu leg ik er ook meer de focus op. De microavonturen die ik zelf meemaak, teken ik altijd in mijn journal. Daardoor sta ik nog meer stil bij waar ik energie van krijg (bloemen plukken in de berm, leren skaten op een parkeerplaats, geïnspireerd worden door een zin uit een boek) en wat dus belangrijk voor me is. Oude journals doorbladeren en herinneringen en inzichten ophalen, maakt me telkens opnieuw blij. Dus ook die boeken zijn waardevol voor me.”

Tekst Ilse Savenije Fotografie Heidi Fin/Unsplash.com