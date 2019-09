Sinds een aantal jaar post coach Moniek Wolters gedichten op haar website, geïllustreerd door Jing Foon You. Een ervan staat op pagina 39 van Flow 6.

“Dat er ooit een bundel zou komen, had ik nooit verwacht toen ik met dichten begon. Je kunt je blijkbaar openstellen voor wat er op je pad komt, dan volgen er verrassingen die je niet voor mogelijk had gehouden. Dat lees je ook terug in Ertussenin.”

Kijk voor meer informatie op Capilla.nl

Tekst Marije van der Haar-Peters/Ellen Nij Bijvank