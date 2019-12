Je favoriete kleur ontdekken

Kleuren hebben effect op onze gemoedstoestand, zegt Karen Haller, expert op het gebied van toegepaste kleurenpsychologie. In Het kleine boek over kleur legt ze uit hoe je de kracht van kleur kunt inzetten. Zo kan je favoriete kleur ook iets over jou zeggen. Een oefening.

‘Wat is je lievelingskleur? Dit lijkt misschien een simpele vraag. Maar schijn bedriegt. De kleuren die we mooi en, net zo belangrijk, lelijk vinden, verschaffen ons inzicht in onszelf. De zoektocht naar onze lievelingskleur kan aspecten van onszelf naar boven halen waarvan we ons niet bewust waren.’

Wat zegt je favoriete kleur over jou?

Schrijf je favoriete kleur op.

Zeggen wat je lievelingskleur is, kan voelen alsof je het kind van wie je het meest houdt, moet aanwijzen. Als je meer dan één lievelingskleur hebt, schrijf ze dan allemaal op en pik de kleur die je echt het mooist vindt eruit. Ga op zoek naar de specifieke toon van de kleur.

Als je favoriete kleur blauw is, bijvoorbeeld, en dat kan ijsblauw of marineblauw zijn, zoek dan iets in die kleur. Dat kan een pagina uit de catalogus van een verfmerk zijn, of een stukje stof of een veer, wat dan ook. Als je die kleur voor je hebt liggen, kan het makkelijker zijn om je er emotioneel mee te verbinden. Onderzoek wat die voor jou betekent.

We kunnen op drie manieren in relatie staan tot kleur. Persoonlijke kleurassociatie – een herinnering of gebeurtenis die je in verband brengt met de kleur. Culturele of symbolische betekenis – de betekenis van de kleur binnen jouw cultuur. Psychologische betekenis – hoe de kleur jouw gevoel en gedrag beïnvloed. Als je weet op welke manier je in relatie staat tot jouw lievelingskleur, schrijf dat dan op en probeer het uit te leggen.

*Deze oefening komt uit Het kleine boek over kleur. Je bestelt het hier.

Tekst Karen Haller Fotografie Autumn Studio/Unsplash.com