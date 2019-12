Marijes favoriete boeken van 2019

Welke boeken die we het afgelopen jaar lazen, zijn ons het meest bijgebleven? Zo vlak voor de kerst delen we graag onze favoriete boeken van 2019. Deze keer die van Marije, coördinerend eindredacteur van Flow.

Het moois dat we delen, Ish Aït Hamou (Angèle)

“Op Good Reads geef ik mijn gelezen boeken altijd sterren (puur op basis van mijn eigen gevoel en smaak). Dit jaar las ik best veel goede boeken, maar geen van alle bliezen me echt omver. En daar waren de vijf sterren in november dan ineens: dit verhaal van ex-danser Ish raakte me tot op het bot. Om spoilers te voorkomen kan ik er niet al te veel over zeggen, maar het gaat over Soumia, een jonge Belgische vrouw met Marokkaanse ouders die (onbewust en ongewild) in een situatie terechtkomt waar veel mensen haar om haten – onder wie Luc, een oudere meneer die een groot verlies leed. De afstand tussen die twee en de manier waarop ze toch langzaam toenadering zoeken, vond ik ontroerend. De twee zetten me aan het denken: hoeveel (voor)oordelen heb ik zelf eigenlijk? Echt zo’n boek waarvan je even moet bijkomen en het moet laten bezinken, voordat je weer nieuwe letters tot je kunt nemen.”

Ik ben ik ben ik ben, Maggie O’Farrell (Nijgh & Van Ditmar)

“Ik ben pas op een derde, maar dit boek (de titel komt uit The bell jar van Sylvia Plath) is nu al een van mijn favorieten van 2019. Zoals wel vaker zou ik dit pareltje nooit hebben ontdekt als een vriendin het me niet had aangeraden. De ondertitel klinkt namelijk wat luguber en doet me denken aan zo’n reallifeverhaal waar ik normaal gesproken niet per se van hou: Zeventien keer rakelings langs de dood. Maar laat je er niet door afschrikken: in dit boek beschrijft O’Farrrell op een heel persoonlijke manier de momenten die iedereen weleens heeft gehad – misschien ook onbewust. ‘De vermoeide arts die zich realiseert dat een dosering toch nog een laatste keer moet worden gecontroleerd, de trein die je mist omdat je door de wekker heen bent geslapen, het virus dat je nooit hebt ingeademd, het pad dat je niet bent ingeslagen. Ieder van ons heeft amnestie gekregen, leeft in geleende tijd, we plukken de dag, ontlopen ons lot, glippen door het oog van de naald, en we weten niet wanneer het zwaard zal neerdalen.’ In een prettige schrijfstijl beschouwt O’Farrell aan de hand van deze situaties haar eigen leven, de keuzes die ze daarin maakte en de soms schijnbare onbelangrijke dingen die achteraf je eigen verhaal voor een deel blijken te hebben bepaald.”

Er is geen daar daar, Tommy Orange (Meulenhoff)

“Ik kocht dit boek in eerste instantie omdat de titel en het omslag mijn aandacht trokken, maar ook het verhaal heeft me diep geraakt. Het wordt verteld vanuit het perspectief van twaalf mensen die allemaal een Native American achtergrond hebben, in de stad wonen en op weg zijn naar de Big Oakland Powwow in Californië. Orange weet hun levens heel knap met elkaar te vervlechten en ondanks dat hij geregeld van perspectief wisselt, raakte hij mij als lezer nooit kwijt. Indringend beschrijft hij hoe het gevoel van minderwaardig zijn, generatie op generatie kan doorsijpelen, hoe je kunt opkrabbelen als je heel diep bent gevallen en hoe je kunt dansen alsof je leven ervan afhangt. Een schrijnend verhaal waar ook veel hoop in zit.”

Andere aanraders: En we noemen hem – Marjolijn van Heemstra, Huis in brand – Kamila Shamsie, Vrouw of vos – David Garnett, De mooiste tijd van ons leven – Claire Lombardo.