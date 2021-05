Nieuw leesvoer: boekentips van jonge schrijvers

Boeken die troost geven, waar we blij van worden of iets in herkennen: het afgelopen jaar ontdekten we meer dan ooit de waarde ervan. Hier een stapel vers leesvoer, met tips van jonge schrijvers.

Vanuit hier zie je alles, Marianne Leky

Marjolein Visser, auteur van Restmens: “Dit is hét boek om een stille lente warmte mee in te blazen. Een verhaal over een meisje dat vrouw wordt in een dorp met allerlei bijzondere figuren om haar heen. Het boek won in Duitsland de Boekhandelsprijs, maar is in Nederland vrij onbekend gebleven. Het staat vol grapjes, prachtige psychologische typeringen, eerlijke romantiek en boeddhistische wijsheden, allemaal op een luchtige manier gebracht. De meeste boeken zijn óf informatief, óf korte-termijn-entertainment. Dit boek maakt je gelukkig.” (Nieuw Amsterdam)

De kaalvreter, Machteld Siegmann

Lucia van den Brink, auteur van Niemand zoals hij: “Ik las De kaalvreter net voordat het de Bronzen Uil won. Aan Leie Blum, het hoofdpersonage, denk ik regelmatig. Ze heeft voor zichzelf een puzzel op te lossen: hoe rijmt ze het volwassen gezinsleven met haar verleden, toen ze als kind in de Tweede Wereldoorlog werd ondergebracht bij een boerengezin? Op pagina 25 staan de volgende fantastische zinnen die een goed beeld van het verhaal geven: ‘Nu zit ik de hele tijd aan die oorlog te denken. Of die wel echt is uitgevochten. In dat hoofd van haar, bedoel ik.’” (Ambo|Anthos)

Open stad, Teju Cole

Pieter Kranenborg, auteur van Astronaut en Waterland: “Ik ben altijd gecharmeerd geweest van boeken waarin niet per se veel gebeurt, maar die je simpelweg een tijdje laten vertoeven in de gevoelswereld van een fijn personage. Zo’n boek is Open stad, over een Nigeriaanse psychiater die lange wandelingen maakt door zijn woonplaats New York. Onderweg peinst hij over zijn stad, over kunst, over de pogingen van mensen van verschillende achtergronden om samen te leven. Elke keer als ik het boek lees, ontdek ik in dat dwalen door straten en gedachten iets nieuws.” (De Bezige Bij)

De vegetariër, Han Kang

Revka Bijl, auteur van Gapen onder water: “De vegetariër van Han Kang is nu al een paar jaar een favoriet van mij. Het is een dun boek, waar zo veel in zit dat ik het blijf herlezen. Het begint met de korte mededeling van een vrouw dat ze geen vlees meer wil eten, maar met dat besluit wordt onmiddellijk een hele keten aan reacties in gang gezet. Van familieverhoudingen en liefdesrelaties tot seks en kunst, alles krijgt opnieuw betekenis. Een boek met glasheldere taal en verschillende vertelperspectieven, spannend en eigenzinnig… Dat je zo veel kwijt kunt in zo weinig pagina’s, vind ik onvoorstelbaar knap.” (Nijgh & Van Ditmar)