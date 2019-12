nieuwe boeken in 2020

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Naar deze boeken kijken we uit in begin 2020.

Alegría – Francesc Miralles

Van een van de auteurs van Ikigai verschijnt nu het boek Alegría, over het vinden van vreugde in het alledaagse leven. Het is een van onze meest natuurlijke emoties – bij baby’s al te zien – die we als volwassenen soms uit het oog verliezen. Francesc Miralles noemt in zijn boek verschillende manieren om die vreugde in jezelf weer te activeren.

De lessen van meneer Picquier – Marc Roger

Als meneer Picquier zijn boekenwinkel moet sluiten, neemt hij de beslissing om zijn drieduizend boeken te bewaren. Die vullen zijn kamer in het verzorgingstehuis tot aan het plafond. Door zijn ziekte kan hij niet meer lezen, en vraagt hij de jonge Grégoire, die de maaltijden in het tehuis rondbrengt, hem iedere dag een uur voor te lezen. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen de twee en het voorleesuur wordt steeds populairder.

Toen wij nog neanderthaler waren – Sang-Hee Lee

Paleoantropoloog Sang-Hee Lee leert je in dit boek meer over waar we nou precies vandaan komen en wat er voor nodig was om ons hier te krijgen. Ze combineert antropologisch inzicht met de nieuwste wetenschap om ons een beter beeld te geven van onze eigen evolutie.

De bekentenis – Jessie Burton

In de nieuwste roman van Burton ontmoet Elise Morceau in 1980 de schrijver Constance Holden. Ze volgt haar naar Los Angeles, maar voelt zich al snel een buitenstaander in de glamoureuze wereld. Het is hier dat ze een gesprek hoort dat haar leven op zijn kop zet. Drie decennia later zoekt Rose Simmons naar antwoorden over haar moeder, die verdween toen ze een baby was, en Constance Holden is de laatste persoon die haar gezien heeft…

& Rol door – K. Michel

De zevende dichtbundel van K. Michel is net zo speels, beeldend en melodisch als zijn vorige werk. In & Rol door benoemt Michel het politieke onheil van deze tijd, maar klinkt er ook een goed humeur in de gedichten door. Hij experimenteert met vormen: een gedicht in de vorm van een koprol, een mini-toneelstuk en een toespraakje in de aardewerkwinkel als voorbeelden.

Vraag me nog eens – Mary Beth Keane

In dit verhaal over menselijkheid, vergeving en liefde komen de Gleesons en de Stanhopes naast elkaar te wonen als ze de stad verlaten. Lena Gleeson voelt zich eenzaam en probeert vriendschap te sluiten met Anne Stanhope, maar zij wil juist met rust gelaten worden. Het is aan hun kinderen om de families bij elkaar te brengen. Dat wordt moeilijker door een tragedie die de twee families te wachten staat.

Tekst Bente van de Wouw