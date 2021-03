Nieuwe boeken in april

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken van april 2021 waar we naar uit kijken.

Een boekje vol geluk – Petra van Dreumel

Met Een boekje vol geluk helpt Petra ons om geluksmomenten te herkennen, te koesteren en te creëren. Ze heeft vijf soorten geluk gedefinieerd die allemaal een eigen ‘gelukscollectie’ hebben gekregen. Er zitten veel handgeschreven quotes en kleurrijke illustraties in die voor instant happiness zorgen, én er zijn pagina’s om jouw geluksmomenten op te schrijven. Genoeg inspiratie voor een moment voor jezelf. Want geluk is niet maakbaar, maar je kunt het wel laten groeien. Dit boek biedt inspiratie en inzichten en die leiden uiteindelijk tot een schatkist aan geluk, waar je elke dag uit kunt putten. (Boekerij)

Genre: psychologie

Je kunt het boek kopen bij je lokale boekhandel of hier bestellen.

Het boek van verloren namen – Kristin Harmel

Eva Traube Abrams komt tijdens haar werk als bibliothecaresse in Florida een foto tegen in een openliggend tijdschrift. Ze herkent het boek op de foto als ‘het boek van verloren namen’. Het boek – dat zich nu in Berlijn bevindt – lijkt een soort code te bevatten, maar onderzoekers weten niet wat die betekent.

Alleen Eva kent het antwoord op die vraag: in de oorlog hielp ze Joodse kinderen aan de nazi’s te ontkomen. Daarvoor hadden de kinderen een nieuwe naam nodig. Om hun ware identiteit niet voor altijd verloren te laten gaan, werd die gecodeerd en verborgen in ‘het boek van verloren namen’. Na de oorlog heeft Eva haar oorlogsherinneringen diep weggestopt. Heeft ze nu de kracht om terug te keren naar die traumatische tijd om de waarheid te onthullen? (Boekerij)

Genre: historische roman

Eten uit de natuur – Gina Rae La Cerva

Twee eeuwen geleden bestond ons dieet grotendeels uit verzameld, gejaagd of gevangen voedsel. Tegenwoordig komt onze dagelijkse maaltijd zelden rechtstreeks uit de natuur en worden die gerechten enkel opgediend in toprestaurants.

In Eten uit de natuur toont Gina Rae La Cerva de gevolgen van die verschuiving, zoals het verlies van smaken en een afname van biodiversiteit. Ze biedt een nieuw perspectief op ons hedendaags eetpatroon, schetst een informatieve en persoonlijke geschiedenis van eten sinds de steentijd en interviewt voedingsdeskundigen en topchefs over koken volgens tradities uit de wildernis. (De Arbeiderspers)

Genre: non-fictie

Ongekende liefde – Vamba Sherif

In Ongekende liefde vertelt Vamba Sherif zijn levensverhaal aan zijn tienjarige dochter Bendu. Hij wil dat ze weet wat haar Afrikaanse wortels zijn en wat voor lange, moeilijke weg mensen soms afleggen om te komen waar ze zijn. Vamba beschrijft zijn opgroeien in een vooraanstaande familie van geestelijk leiders en wetenschappers in Liberia. Een familie waarin plaats is voor verschillende geloven en waar de vrouwen een cruciale rol spelen. Als de jonge Vamba de ongeschreven wetten overtreedt en de familie te schande maakt, is het oordeel hard: verbanning. Zijn moeder zal hij nooit meer zien. Hij vertrekt naar Koeweit, vlucht wegens de Golfoorlog naar Syrië om uiteindelijk in een AZC in Nederland te belanden. (De Geus)

Genre: literaire non-fictie

Raam, sleutel – Robbert Welagen

Uit hoe veel levens bestaat een mensenleven? Het leven van schrijfster Karlijn Spichter komt plotseling tot stilstand wanneer ze op dezelfde dag haar vriend verliest bij een ongeluk, en Hanna ontmoet; een vrouw voor wie ze direct gevoelens krijgt. Wie vind je terug als je de dag erna wakker wordt, jezelf of een ander? Karlijns omgeving verwacht dat ze rouwt, maar schuldgevoel laat dat niet toe. Haar uitgever hoopt dat ze haar verhaal vertelt, maar ze zwijgt. Wanneer ze Hanna steeds meer gaat zien als een medeplichtige, wordt het tijd om hun verhaal te herschrijven. Raam, sleutel is een boek over aantrekkingskracht, schuldgevoel, rouw, leven en literatuur. (Nijgh & Van Ditmar)

Genre: literaire fictie

Samenstelling Rachel Vieth