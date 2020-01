Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken in februari waar we naar uit kijken.

De jonge arts Víctor Dalmau en zijn vriendin en pianiste Roser Bruguera worden aan het eind van de Spaanse Burgeroorlog gedwongen om Barcelona te verlaten en te vluchten naar Frankrijk. Ze komen aan boord van de Winnipeg, een schip dat is gecharterd door een Chileense dichter, op weg naar Chili. Hier bouwen ze een nieuw leven op, niet wetende dat ze in 1973 opnieuw op de vlucht moeten slaan.

Bloemblad van zee verschijnt op 4 februari 2020

Hiram Walker wordt geboren als slaaf en verliest op jonge leeftijd zijn moeder en alle herinneringen aan haar. Als hij op een dag bijna verdrinkt in een rivier, wordt hij gered door een mysterieuze kracht, die hem optilt en weer aan het land zet. Deze magische ervaring zet Hiram aan tot rebellie en besluit te ontsnappen van de plantage waar hij moet werken.

De waterdanser verschijnt op 13 februari 2020

In dit boek komt een man tot inzichten door op vijfduizend meter hoogte de ene voet voor de andere te zetten. Hij reist door een land dat onaangetast is door de moderne tijd, samen met een ezel en een sneeuwluipaard, om uiteindelijk die ene vraag te beantwoorden: waar zijn we naar op zoek wanneer we op reis gaan?

Zonder de top te bereiken verschijnt op 27 februari

Tekst Bente van de Wouw