Nieuwe boeken in januari

Verwachting – Anna Hope

Hannah, Cate en Lissa zijn jong, ambitieus en onafscheidelijk. Het liefst zouden ze de tijd stilzetten – hier, nu, in dit park, in dit heerlijke middaglicht. Ze willen dat huizen betaalbaar blijven. Ze willen sigaretten roken en wijn drinken. Ze wonen in het mooiste huis aan het mooiste park in het mooiste deel van de mooiste stad ter wereld. Een groot deel van hun leven ligt nog voor hen. Ze hebben fouten gemaakt, maar geen noodlottige. Ze zijn niet heel jong meer, maar voelen zich nog niet oud. Het leven is nog kneedbaar en vol mogelijkheden. De toegang tot de wegen die ze niet hebben gekozen is nog niet afgesloten. Ze hebben nog tijd om te worden wie ze straks zullen zijn.

Verwachting gaat over hoe je je als 24-jarige vogelvrij kunt voelen en hoe je dan opeens 34 bent en vergeten bent kinderen te krijgen of carrière te maken. “Je voelt de consequenties van je beslissingen sterker wanneer je in de dertig bent,” zei Anna Hope in een interview, over haar beweegredenen voor het schrijven van Verwachting. (Ambo|Anthos)

Genre: literaire roman

De jongen die met wolken speelde – Franco Faggiani

Rome, 1944. Filippo en Quintino beginnen aan een avontuurlijke reis om kunstwerken uit handen van de nazi’s te houden. Hoe zal het ze vergaan?

Archeoloog Filippo Cavalcanti heeft van de overheid de opdracht gekregen om een aantal kunstwerken naar Duitsland te verschepen. Maar hij gruwelt bij het idee dat hij deze kostbare schilderijen en beeldhouwwerken aan de nazi’s moet geven. Als de oude professor een jongen genaamd Quintino, uit Ischia ontmoet, besluiten de twee in een opwelling de kunstwerken naar Rome te smokkelen.

Het is de start van een avontuur, dat het tweetal langs de bergen van de Apennijnen van het noorden naar het zuiden van Italië brengt. In een poging de missie koste wat het kost te voltooien, verstoppen de twee mannen zich in het bos en zoeken ze onderdak in afgelegen kloosters. In een van de donkerste tijden in de geschiedenis van Italië komen ze mensen tegen die worstelen met oorlog, armoede en ontbering. (Signatuur)

Genre: avonturenroman

Aurora – Luis Landero

Aurora is getrouwd met Gabriel, en vanaf het moment dat ze zijn familie leerde kennen, is ze niet alleen het luisterend oor voor hem, maar ook voor haar schoonmoeder en twee schoonzussen. Ze heeft er bijna een dagtaak aan om ieders leed en verhalen aan te horen – over elkaars tekortkomingen en het gebrek aan begrip bij de ander. Tegelijkertijd willen ze maar één ding, en dat is zichzelf kunnen zijn. Maar zoals dat in families gaat, kunnen ze zich niet van elkaar losmaken.

Op een goede dag besluit Gabriel, het zondagskind in de familie, om een familiediner te organiseren ter gelegenheid van zijn moeders tachtigste verjaardag. Eigenlijk vindt niemand dat een goed idee, zelfs zijn moeder niet. Aurora probeert Gabriel van zijn plan af te brengen, bang dat zijn goedbedoelde poging om de familie weer bij elkaar te brengen, slecht zal aflopen. (Wereldbibliotheek)

Genre: familieroman

De familie Wachtman – Christiaan Alberdingk Thijm

In De familie Wachtman van Christiaan Alberdingk Thijm raakt Philip Wachtman in de problemen wanneer hij door een uitspraak van de rechter zijn geheim moet prijsgeven: hij heeft 411 nakomelingen.

De wetenschappelijke carrière van Philip Wachtman zit in een dip. Zijn promotieonderzoek over de anonimiteit van de spermadonor is overbodig geworden en hij dreigt gepasseerd te worden voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe anders vergaat het zijn vriendin, de succesvolle stemactrice Freya de Koning. Als stem van het populaire kind-personage Felicity bevindt zij zich op het hoogtepunt van haar roem. Maar er is een groot gemis. Freya is op haar negenendertigste nog kinderloos. Het ligt aan Philip, denkt Freya. Maar Philip weet dat hij niet de oorzaak kan zijn.

Achtervolgd door zijn verleden en door een student die zegt dat ze zijn dochter is, moet hij op zoek naar zichzelf. Gaandeweg komt hij tot de conclusie dat hij niet is wie hij dacht te zijn. (Ambo|Anthos)

Genre: familieroman

Wij zijn de wolven – Evie Wyld

De Bass Rock is een majestueuze rotsformatie die al eeuwenlang vanaf de zee uitkijkt over het Schotse vasteland. Door de jaren heen zijn tegen de achtergrond van deze rotsen de levens van drie vrouwen met elkaar verbonden. Aan het begin van de achttiende eeuw vlucht Sarah weg wanneer ze ervan wordt beschuldigd een heks te zijn.

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog moet Ruth wennen aan een nieuw huis, een nieuwe omgeving en een nieuwe echtgenoot. Zestig jaar later staat dat huis leeg. Vivian, rouwend om haar pas gestorven vader, zoekt haar weg in de eigendommen van Ruth en ontdekt haar eigen plaats in de familiegeschiedenis. De levens van deze drie vrouwen zijn ingrijpend door mannen bepaald, maar in hun verbondenheid schuilt de kans op een nieuw bestaan. (De Bezige Bij)

Genre: roman

