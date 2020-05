Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken in juni waar we naar uit kijken.

Elzas – Gérard Goetz

In de streek Elzas in Frankrijk vind je het bekende hotel Julien Fouday, dat zestig jaar geleden door de opa van Gérard Goetz geopend werd. Gérard neemt je met zijn recepten mee door de streek, van de voet van de uitgestrekte Elzasser wijngaarden tot aan de toppen van de Vogezen. In zijn boek vind je recepten voor onder meer boeren stoofschotel met gerookte worst, pâté en croûte, flammkuchen, ravioli met munster en roquefort, kip in Riesling, clafoutis met kersen en talloze andere beroemde Elzas-gerechten. (Karakter Uitgevers)

Het boek der tranen – Heather Christle

Waarom huilen we eigenlijk, en waar zijn onze tranen van gemaakt? Dichteres Heather Christle geeft antwoorden op deze vragen in haar boek over het meest menselijke gedrag dat er is: huilen. Aan de hand van wetenschap, poëzie, geschiedenis, literatuur, populaire cultuur en gesprekken met vrienden, gaat ze op zoek naar de rol van tranen in onze samenleving. Ook schrijft ze op persoonlijke wijze over haar eigen tranen, en over de situaties waarin die rijkelijk vloeiden. (Atlas Contact)

Voor altijd in mijn hart – Janie Brown

Voor altijd in mijn hart is een bundel van twintig verschillende verhalen, die voortgekomen zijn uit liefdevolle gesprekken tussen een verpleegkundige en haar patiënten. Ieder gesprek onthult een ander perspectief op een ervaring van onze sterfelijkheid. Het boek biedt hoop en tegelijkertijd troost, en Janie Brown biedt je allerlei handvatten om je deel te laten voelen van een groter, collectief en hoopvol verhaal. (Meulenhoff)

