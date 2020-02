Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken in maart waar we naar uit kijken.

Als de jonge soldaat Behrouz in Teheran een baby hoort huilen in een steegje, is duidelijk dat het meisje helemaal alleen is en hij besluit haar mee naar huis te nemen. In de jaren dat het meisje, dat Aria heet, opgroeit, zullen drie vrouwen de rol van moeder op zich nemen. Alle drie hebben ze een andere kijk op het leven en dus op de opvoeding. Wat betekent dat voor Aria? (Cargo)

Berlijn, 1941. In deze verschrikkelijke tijd proberen drie jonge vrouwen met moed en liefde te overleven. Twee ervan reizen af naar Parijs en uiteindelijk door naar een klooster in de bergen, omdat het te gevaarlijk wordt in de stad. De laatste is ook in Frankrijk, ondergedoken in afwachting van haar voorbeschikte rol als verzetsstrijder. Deze drie buitengewone vrouwen nemen je mee op een reis vol verdriet en verzet, waar liefde in een gitzwarte wereld nog altijd zegeviert. (Uitgeverij Orlando)

Volgens auteur en columnist voor The New York Times David Brooks bewandel je in je leven vaak twee bergen: bij de eerste berg streven we doelen na als carrière, status en succes. Maar eenmaal op de top valt het uitzicht vaak tegen, of je bereikt de top niet eens: door ontslag, scheiding of het verlies van een dierbare. Bij de tweede berg draait het niet meer om jezelf, maar om anderen. Hier streef je geen succes of status na, maar een betekenisvol leven. David Brooks onderzoekt hoe je die tweede berg kunt beklimmen en richt zich hierbij op vier belangrijke pijlers: familie, roeping, filosofie en gemeenschap. (Unieboek | Het Spectrum)

