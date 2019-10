Nieuwe boeken in november

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Naar deze boeken kijken we uit in november.

Onmetelijke liefde

Tommy Wieringa is vader van twee dochters. Het vaderschap veranderde zijn kijk op alles in het leven: zijn plaats in de wereld, zijn gevoel van geluk. Op de eerste plaats zal hij nu altijd man en vader zijn. Maar, ontdekte hij toen hij om zes uur ’s ochtends achter zijn werktafel ging zitten, schrijver zal hij ook altijd blijven. Hij bundelt zijn observaties en verhalen als vader, in dit prachtige boek.

Onmetelijke liefde van Tommy Wieringa verschijnt 28 november bij de Bezige Bij.

De klassieke wintersprookjes van vroeger zijn opnieuw uitgegeven in dit prachtig vormgegeven boekje. Verlies je opnieuw in sprookjes als Het dennenboompje, Het meisje met de zwavelstokjes, De sneeuwkoningin en meer. Leuk voor jezelf, maar ook om voor te lezen voor de haard op kerstavond.

Wintersprookjes verschijnt 5 november bij Uitgeverij Rainbow.

De hoofdpersoon van het boek krijgt het al op jonge leeftijd te verduren. Ze wordt gevangen, ontvoerd en uitgehuwelijkt aan een lid van Boko Haram, een terreurorganisatie in Nigeria. Als ze de kans krijgt om met haar pasgeboren baby te ontsnappen, leidt dat tot een tocht door de bossen en onvergeeflijke wildernis van noordoostelijk Nigeria, wat weer zijn eigen gevaren met zich meebrengt. Hoe kunnen we liefhebben in een wereld die op losse schroeven staat? Hoe moeten we de barbaarse acties van onze vijanden begrijpen en vergiffenis voelen voor misdaden die uit naam van een ideologie worden gepleegd?

Meisje van Edna O’Brien verschijnt 7 november bij de Bezige Bij.