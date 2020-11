Oude boeken: 5 dingen die je ermee kunt doen

We zijn geen fan van boeken wegdoen, maar soms heb je er gewoon geen plek meer voor. Dan kun je ze beter een mooi tweede leven geven. Vijf dingen die je kunt doen met oude boeken in plaats van ze in een doos op zolder te laten verstoffen.

Knutsel er iets anders van

Er zijn oneindig veel dingen die je van oude boeken kunt maken. Op Pinterest staan genoeg ideeën. Wat dacht je van een geheime opbergdoos? Of als je het niet te moeilijk wilt maken: gebruik de pagina’s als canvas voor een tekening of schilderij.

Breng je oude boeken naar een mini-bieb

Ze worden steeds populairder: mini-biebs. Kleine kastjes in de buurt waar je je oude boeken in kunt achterlaten in ruil voor een nieuwe aanwinst. Een leuke manier om je buurt te leren kennen en iemand anders blij te maken met een boek dat jij niet meer wilt hebben. Zorg er wel voor dat de boeken die je in het kastje stopt, in redelijke conditie en niet te oud zijn – het systeem werkt alleen als mensen ook echt leuke boeken achterlaten. Kijk op Minibieb.nl voor een free little library bij jou in de buurt. En als je er zelf een wilt beginnen, kun je hem hier aanmelden.

Begin een boekenruilclub

Als er in je omgeving meer mensen van lezen houden, is het misschien een idee om één keer in de zoveel tijd bij elkaar te komen en boeken te ruilen. Zo kun je leuke nieuwe ontdekkingen doen zonder dat je boekenkast overvol raakt. Jullie kunnen het bijvoorbeeld zo doen dat elk meegebracht boek een bon waard is, die je kunt verzilveren met een ander boek.

Doneer ze

Bibliotheken, kringloopwinkels, gevangenissen, scholen of opvangcentra: er zijn genoeg plekken waar ze boeken goed kunnen gebruiken. Of kijk eens bij Books 4 Life, een tweedehandsboekwinkel voor het goede doel met zes vestigingen in Nederland. Vraag eens rond bij jou in de buurt en wie weet kun je iemand heel blij maken met jouw boeken.

Geef je oude boeken aan iemand anders

En als laatste: je kunt een boek dat je niet (meer) wilt lezen, natuurlijk ook gewoon weggeven aan een collega, vriend of familielid van wie je denkt dat het bij hem of haar zou kunnen passen. Bovendien is het altijd leuk om achteraf samen het verhaal te kunnen bespreken.

Tekst Quirine Brouwer Fotografie Hitoshi Suzuki/Unsplash.com