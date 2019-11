Persephone Books publiceert vergeten vrouwelijke schrijvers

In de twintigste eeuw was er aan getalenteerde vrouwelijke schrijvers geen gebrek. Helaas zijn veel van deze vrouwen en hun verhalen door de jaren heen in de vergetelheid geraakt. Persephone Books is een onafhankelijke uitgeverij in Londen die er een missie van heeft gemaakt al deze boeken te vinden en te her-publiceren.

Wat voor soort boeken het zijn, maakt niet uit: romans, korte verhalen, dagboeken, memoirs en kookboeken. Zo lang de uitgever denkt dat het verhaal nu nog steeds lezers kan boeien, krijgt het een plekje in de nog steeds groeiende collectie. Inmiddels hebben ze 132 Engelstalige boeken her-gepubliceerd, die ze allen ‘intelligent, aan het denken zettende, prachtig geschreven verhalen’ noemen. Het zijn boeken voor mensen die willen afstappen van de hedendaagse, commerciële uitgaves, maar die ook niet te literair willen lezen.

Verrassing aan de binnenkant

Extra bijzonder is dat alle Persephone boeken er hetzelfde uitzien met een egale, zachtgrijze omslag. Zo zijn ze niet alleen een feestje om te lezen, maar ook om naar te kijken. En er zit een verrassing binnenin: het schutblad van ieder boek heeft een unieke, kleurrijke, geïllustreerde print. En er zit ook een gratis bijpassende boekenlegger bij.

Een boek in handen krijgen

De boeken zijn te bewonderen in de uitgeverswinkel aan 59 Lamb’s Conduit St. in Londen, mocht je daar binnenkort in de buurt zijn. Zo niet, dan zijn de boeken voor een klein prijsje wereldwijd te bestellen. Daarnaast kun je gratis hun tweejaarlijks folder thuis ontvangen, waarin alle boeken die ze uitgeven staan vermeld. Zo kun je makkelijk nieuwe favorieten ontdekken.

Tip van de redactie

Flow’s Quirine is al een tijdje fan van Persephone Books en heeft door hun uitgaves een nieuwe favoriete schrijfster ontdekt: Dorothy Whipple. “Haar verhalen zijn doordrenkt van historie, maar toch ook zo tijdloos. Ze weet te boeien met beschrijvingen van het alledaagse leven van het begin van de twintigste eeuw. Mijn favoriet is The priory, over twee dochters die op zichzelf moeten leren rekenen wanneer hun vader hertrouwt met een jongere vrouw, maar They were sisters en Because of the Lockwoods kan ik ook zeker aanraden.”

Kijk voor meer informatie op Persephonebooks.co.uk

Tekst en fotografie Quirine Brouwer