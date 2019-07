Podcasts over boeken

De Grote Vriendelijke Podcast

We schreven er al eerder over, maar de Grote Vriendelijke Podcast hoort natuurlijk ook in dit rijtje thuis. Een podcast over kinderboeken, voor volwassenen. Maandelijks bespreken jeugdboekenrecensenten Bas Maliepaard (Trouw) en Jaap Friso (Jaapleest.nl) net verschenen kinderboeken en nieuwtjes uit de jeugdliteratuur, en zijn er auteurs te gast. Te beluisteren op Degrotevriendelijkepodcast.nl of via iTunes, Apple Podcasts of Stitcher.