Poëzieweek 2020: het programma

Van 30 januari tot en met 5 februari is het weer Poëzieweek waarin we de liefde voor het gedicht vieren. Wat is er tijdens deze week te doen?

Poëzie-ontbijt met schrijver Jaap Robben

Op 30 januari, Gedichtendag, wordt in Rozet Arnhem een ontbijt georganiseerd dat in teken staat van het gedicht. Schrijver Jaap robben, onder meer bekend van zijn boek Birk, is aanwezig en draagt voor uit zijn eigen dichtbundels.

Startshow Poëzieweek

De Poëzieweek wordt op 30 januari in Antwerpen traditioneel ingeluid met de Startshow. Het vindt plaats in het Felix Pakhuis in Antwerpen. Een van de gasten is Vlaamse dichter Charlotte van den Broeck, bekend van onder meer haar boek Waagstukken.

Poëzie lezen met Guus Middag

Essayist, columnist en vertaler Guus Middag verzorgt een optreden in Boekhandel Boomker (Haren) rondom zijn onlangs verschenen boek De wereld is weer plat, ja – De poëzie van tegenwoordig. Samen met zijn publiek leest hij hier een aantal van zijn gedichten voor.

Open podium poëzie en korte verhalen

Op vrijdag 31 januari organiseert het Leids Literair Landschap in samenwerking met INDEX Poetry een open podium voor dichters en schrijvers van korte verhalen. Je kunt je aanmelden via info[at]leidsliterairlandschap.nl of info[at]indexpoetry.nl.

