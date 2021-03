Rupi Kaur over haar leven en gedichten

Via Instagram brak de Canadese Rupi Kaur (25) door als dichter. Toen ze haar gedichten, met eigen illustraties, zelf bundelde tot een boek, werd het een wereldwijde bestseller. Wat is het verhaal erachter?

Wat Rupi Kaur vooral zo bijzonder maakt, is dat ze helemaal op eigen kracht als nummer één op de New York Times-bestsellerlijst wist te komen. Dat was met haar poëziedebuut Milk and honey, onlangs in vertaling verschenen als Melk en honing. Ze vond zelf haar publiek, zonder de gebruikelijke weg af te leggen via literaire tijdschriften, de uitgeverswereld en de literaire kritiek. Het idee om haar gedichten te bundelen en als boek te publiceren was eigenlijk niet eens bij haar opgekomen.

Poëzie was voor Rupi iets om te laten horen. Dat deed ze eerst in een muziekbandje, later toerend als performer. Dat is terug te voeren op haar roots, die in India liggen: op haar vierde verhuisde ze met haar familie van Punjab naar Canada en kwam ze in Toronto terecht. De familie behoort tot de sikh en in die traditie is Rupi ook opgegroeid. Van jongs af aan was ze gewend om samen rituele teksten op te voeren: poëtische zinnen, die op muziek uitgesproken worden.

Toen Rupi haar eigen teksten ging maken – heel persoonlijke gedichten met thema’s als familie, liefde, verdriet – voelde het performen van die poëzie voor haar het meest natuurlijk. Ze ging toeren langs onder meer universiteitscampussen, waar ze een publiek van zielsverwanten trof. Af en toe maakte ze een geluidsopname of een video en plaatste die op YouTube of SoundCloud. Papier zag ze niet als geschikt medium voor het verspreiden van haar boodschap. Dat veranderde geleidelijk toen ze haar gedichten op social media ging plaatsen.

Tumblr was het platform waarop ze haar geschreven poëzie ging delen met vrienden en familie. Al snel kreeg ze ook buiten haar eigen kring veel volgers. In 2013 stapte ze over op Instagram, waar het aantal volgers nog harder opliep, tot zo’n 2,5 miljoen op dit moment. Ze realiseerde zich dat ze als Insta-poet veel directer moest dichten dan als spoken word performer. En dat leidde tot de krachtige stijl waarmee ze nu bekend is.

Tekst Chris Muyres Fotografie ©Rupi Kaur