Snel je boek bestellen en tóch de boekhandel steunen

Online een boek bestellen is makkelijk en handig, maar je steunt er de stenen boekwinkel bij jou in de buurt niet mee – en dat is eigenlijk zonde. Bookaroo.nl heeft hier een slimme oplossing voor gevonden.

We doen het allemaal weleens: even snel online een boek bestellen, zodat we het meteen in huis hebben. Omdat we even geen tijd (of zin) hebben om naar de boekwinkel te gaan. Maar eigenlijk is dat zonde, want behalve de boekhandel steun je met zo’n aankoop ook uitgeverijen en schrijvers het meest.

Das Mag-uitgevers Toine Donk en Daniël van der Meer bedachten daarom de website Bookaroo.nl. Al het gemak van online bestellen, terwijl je toch de boekhandel steunt. Zodra je hier een boek bestelt, wordt het geleverd door een boekhandel bij jou in de buurt die het op voorraad heeft. Als deze winkel heel dicht bij je huis zit, brengen ze het misschien wel zelfs bij je langs.

Bookaroo zit momenteel in een testfase en kan pas écht volledig van start als er 10.000 boeken verkocht zijn. Benieuwd? Kijk voor meer informatie op Bookaroo.nl.

