Tip: het boek ‘Playmode’ helpt je creatief te zijn

Wachten tot de inspiratie vanzelf komt aanwaaien? Hoeft niet, volgens conceptdenker Barbara Tammes. Haar boek Playmode gaat over de houding waarin iedereen creatief kan zijn.

Dit boek helpt je niet alleen om creatief te zijn, Barbara legt je ook uit hoe het precies werkt, creativiteit. Wat er in je hersenen gebeurt, hoe je kunt schakelen in je manier van denken, en wat handige trucs en manieren zijn om in playmode te komen. Een heel aanstekelijke mix van fijn opgeschreven theorie en praktische oefeningen om mee op te warmen of anders naar dingen te kijken.

Wat is playmode?

Barbara: “Playmode is de prettige staat van zijn tussen ontspanning en motivatie, tussen de doe- en zijnsmodus. Het is de houding die een voorwaarde is voor alle vormen van creativiteit. Mensen die in playmode zitten, geven zichzelf de ruimte om te experimenteren, ze spelen met mogelijkheden, verwachtingen en regels. Ze zijn niet bang om fouten te maken en kijken vooral naar wat er te winnen is. Ze kijken niet naar wat er niet kan, maar hebben hun aandacht vooral bij wat er wél mogelijk is.”

Barbara: leg het boek alsjeblieft weg

We vinden het mooi dat het boek (anders dan we verwachtten) lekker strak in zwart-wit is vormgegeven, met simpele lijntekeningen door Barbara zelfgemaakt ertussen. Dat onderstreept wat ons betreft het gedachtegoed: creativiteit gaat niet per se om iets wat je uiteindelijk maakt/breit/kookt/knipt en plakt, maar in eerste instantie om de mindset in je hoofd.

En terecht schrijft Barbara aan het begin van het boek: elke keer als je zin hebt om iets te gaan maken, wat dan ook, leg dan alsjeblieft onmiddellijk het boek opzij en geef altijd voorrang aan het ervaren van playmode in plaats van het lezen erover. En dat gebeurt ons regelmatig.

Oefening: Mindtwister

Een van de oefeningen in het boek is Mindtwister, bedoeld om jezelf op je creativiteit te betrappen. Je geeft je hersenen een eenvoudige opdracht en gaat er dan zelf tussenuit; je laat ze het uitzoeken en kijkt waar ze mee terugkomen. Daar krijg je creatief zelfvertrouwen van. Dat je iets kunt bedenken wat je nooit eerder hebt bedacht – en ook nog eens moeiteloos.

Hoe het werkt: je combineert twee begrippen en kijkt met belangstelling naar welke beelden en ideeën er bij je opkomen. Het gaat niet om het krijgen van een briljant idee, het is een oefening om je eigen gedachten te leren gadeslaan. En wie weet wat daar weer uit voortkomt.

Mindtwister is een onderdeel uit het boek en je vindt deze oefening als papieren extra in Flow 9.

Meer over Barbara’s boek Playmode – De houding waarin iedereen creatief kan zijn vind je op Playmodecreativity.com.

Barbara heeft ook de kinderroute (dus de audiotour) voor het Museum van de Geest in Haarlem ontwikkeld. Daar kun je ook de Flow Slow Art Route lopen. Hier lees je alles over onze samenwerking met het museum.

