Vers leesvoer: 3 boeken over het Brits koningshuis

Boeken die troost geven, waar we blij van worden of iets in herkennen: het afgelopen jaar ontdekten we meer dan ooit de waarde ervan. 3 boeken over het Brits koningshuis.

De hofdame – Anne Glenconner

De titel zegt het al: Anne Glenconner is hofdame, van prinses Margaret om precies te zijn. Vol humor geeft ze niet alleen een kijkje achter de schermen van het Brits koningshuis, maar vertelt ze ook over haar eigen leven met haar zeer aparte man. Ondanks groot verdriet (twee van haar kinderen overlijden) blijft ze veerkrachtig. En haar beschrijvingen van de vele excentrieke feesten die haar man geeft, zijn om te smullen.

Koningin Elizabeth II – Het ware verhaal achter ‘The Crown’ – Sally Bedell Smith

Wie The crown kijkt, weet het al: Queen Elizabeth is een hardwerkende, deskundige vrouw die voortdurend balanceert tussen traditie en moderniteit, tussen werk en familie. Dit boek is gebaseerd op privédocumenten en nog niet eerder gepubliceerde interviews – via ‘Lizzie’ zie je de wereld om haar heen veranderen.

God save the queen – Hieke Jippes e.a.

Elizabeths handtas, van het merk Launer, is een belangrijk communicatiemiddel. Liddie Austin, die voor Flow de levensverhalen optekent van inspirerende vrouwen, schrijft erover in het boek God save the queen. Zet Elizabeth haar tas na het eten op tafel, dan wil ze over vijf minuten weg. Zet ze hem op de grond, dan is er een noodgeval en wil ze meteen weg. Naast Liddie belichten nog negen vrouwen een deel uit het leven van Elizabeth.