Vers leesvoer: 4 boekentips over familieperikelen

Boeken die troost geven, waar we blij van worden of iets in herkennen: het afgelopen jaar ontdekten we meer dan ooit de waarde ervan. 4 boekentips over familieperikelen.

Han – Min Jin Lee

Casey Han is de oudste dochter van een Koreaans immigrantengezin uit een arbeidersbuurt in New York. Nadat ze op Princeton cum laude haar master economie heeft gehaald, keert ze terug naar haar roots. Haar wereld is inmiddels mijlenver verwijderd van die van haar ouders: in en om de universiteit leerde ze netjes te praten, deed ze aan golfen en had ze een populair wit vriendje. Een boek over de botsing tussen ambitie en traditie en het verlangen een eigen weg te kiezen. Van de auteur van Pachinko.

De naam van de moeder – Roberto Camurri

‘Hij kijkt naar de vlakte, het gras, de braakliggende, omgeploegde akkers, de sloten, en vraagt zich af, of ook bij hemzelf die pijn ooit over zal gaan, het gemis van zijn moeder.’ De vrouw van Ettore en de moeder van Pietro verlaat haar man en zoon wanneer Pietro nog een baby is. Ze heeft nooit meer iets van zich laten horen en staat zo aan de basis van de ingewikkelde relatie die Pietro heeft met zijn vader Ettore en met zijn familie. Een bitterzoete roman over gedeeld verlies, vanuit het perspectief van vader en zoon.

Miss Austen – Gill Hornby

Geïnspireerd door de vraag waarom er in de nalatenschap van Jane Austen zo weinig van haar correspondentie is teruggevonden, schreef Gill Hornby een boek over de vriendschap tussen twee zussen. Cassandra Austen keert 23 jaar na de dood van haar beroemde zus terug naar het dorp Kintbury. Ze weet dat ergens in de oude pastorie nog een verzameling brieven moet liggen – met daarin een geheim dat nooit uit mag komen. Moet ze Janes reputatie beschermen en meteen de brieven verbranden, of de geschiedenis op haar beloop laten?

De vervlogen helft – Brit Bennett

De tweelingzussen Desiree en Stella zijn zestien als ze weglopen uit het plattelandsdorp en de zwarte gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid. Ze blijven aanvankelijk bij elkaar, maar dan verdwijnt Stella abrupt uit het leven van haar zus. Vanaf dat moment lopen hun levens, families en identiteit totaal uiteen. Totdat de paden van hun dochters elkaar kruisen. Een roman over identiteit en het maken van twee heel verschillende keuzes.