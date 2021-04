Vers leesvoer: boekentips van de redactie

Boeken die troost geven, waar we blij van worden of iets in herkennen: het afgelopen jaar ontdekten we meer dan ooit de waarde ervan. Hier een stapel vers leesvoer, met boekentips van de redactie.

Duizend ogen – Samantha Schweblin

Marije van der Haar-Peters, coördinerend eindredacteur: “Misschien heb je weleens gehoord van de Tamagotchi, het virtuele ‘huisdier’ uit de jaren negentig. In Duizend ogen komt een moderne variant tot leven: de kentuki, een panda, kraai of ander dier dat je kunt ‘zijn’ (op afstand bestuurt) of waarvoor je kunt zorgen. Dit boek geeft een inkijkje in het leven van twaalf mensen over de hele wereld die in de ban zijn van hun beestje.

Dat riep soms irritatie bij me op: hoe kun je nou uren per dag gevangen zijn in zo’n nepwereld? En toen kwam het besef dat precies dat gebeurt als ik weer veel te lang op mijn telefoon zit, terwijl ik eigenlijk allang iets anders wilde gaan doen. Ook het oppervlakkige en vluchtige daarvan weet Samanta Schweblin heel treffend te beschrijven.”

Beneden – Leonora Carrington

Irene Smit, creative director: “Psychose, gekte, waanzin… waar ligt de grens tussen nog helder denken en het spoor kwijtraken? Sinds de samenwerking van Flow en Museum van de Geest in Haarlem ben ik me nog meer gaan verdiepen in de geest. Ik las onder meer Beneden van kunstenaar Leonora Carrington. Als student kreeg ze een intensieve relatie met de veel oudere surrealistische kunstenaar Max Ernst, die uiteindelijk leidde tot haar opname in een psychiatrische inrichting.

In Beneden beschrijft Carrington hoe het is om waanzinnig te zijn. Soms vloog het me aan. Maar haar beschrijvingen zijn zo fascinerend, hallucinerend en gedetailleerd dat je wilt blijven lezen wat er nou allemaal gebeurt in dat hoofd.”

Daar waar de rivierkreeften zingen – Delia Owens

Sara Assarrar, stagiaire: “Romantiek, natuur, poëzie en een mysterieuze moord: dit verhaal heeft een beetje van alles. Kya groeit op in een moeras in North Carolina en is al haar hele leven op zichzelf aangewezen. Soms laat ze zich zien in het aangrenzende stadje om vis en groenten uit haar moestuin te ruilen voor levensmiddelen. De rust in Kya’s leven wordt verstoord als ze in de stad twee jonge mannen ontmoet: als een van hen dood wordt gevonden, wordt ze meteen als verdachte gezien. Ik vind het boek prachtig en meeslepend geschreven.”

Kindertijd – Tove Ditlevsen

Caroline Buijs, managing editor: “Kindertijd is het eerste deel van een driedelige autobiografie van de Deense Tove Ditlevsen, die in de jaren twintig opgroeide in een arme wijk in Kopenhagen. Ze voelt zich een buitenbeentje: ze leest liever dan dat ze roddelt met de buurtkinderen, en ze schrijft verhalen en gedichten. Geen vrolijk boek, maar wel een dat me raakte. Ditlevsen schrijft in korte zinnen, haar stijl is precies en openhartig en voelt heel modern. Ze krijgt nu pas erkenning wereldwijd: in haar tijd wisten ze niet goed wat ze met het werk van deze ‘huisvrouw uit de arbeidersklasse’ aan moesten.”