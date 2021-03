Via de site van minibibliotheek vind je een boekenkast bij jou in de buurt

Nu de bibliotheken (gedeeltelijk) dicht zijn moeten we toch een andere manier vinden om aan nieuwe boeken te komen. Naast het steunen van je lokale boekhandel kun je ook kiezen voor het zoeken van boeken in een minibibliotheek.

Een minibibliotheek, wat is dat precies? Je hebt ze misschien wel eens langs de weg zien staan: kleine hokjes, kasten of kisten vol met boeken. De bedoeling is dat je er een boek uithaalt en er ook meteen een voor terugstopt.

Op de site van minibibliotheek kun je op zoek gaan naar een kleine bieb bij jou in de buurt. Vul je adres in en er verschijnen verschillende resultaten waar je naartoe kunt gaan voor nieuw leesvoer. Wil je zelf een minibieb beginnen? Op de site vind je ook tips, tricks en bouwtekeningen om aan de slag te gaan.

Nieuwsgierig of er bij jou in de buurt een minibibliotheek zit? Vind het op de website.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome