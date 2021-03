Waardevolle boeken: deze titels hebben jullie het meest geraakt

We zijn er altijd benieuwd naar: wat is het waardevolste boek dat je gelezen hebt, en waarom? We vroegen het jullie en kregen mooie en verrassende boeken als antwoord.

Sommige boeken zagen we meerdere keren voorbijkomen, van anderen hadden we nog niet eerder gehoord. Maar dat ze jullie raakten mag duidelijk zijn. Neem het lijstje door en doe wat inspiratie op voor jezelf.

Non-fictie

De logica van geluk – Mo Gawdat Tao van Pooh – Benjamin Hoff De meeste mensen deugen – Rutger Bregman Onrust – Kay Redfield Jamison Untamed – Glennon Doyle Mijn dinsdagen met Morrie – Mitch Albom Educated – Tara Westover De kracht van kwetsbaarheid – Brené Brown

Kinderboeken

Kinderen van moeder aarde – Thea Beckman Madelief – Guus Kuijer

Fictie

De alchemist – Paulo Coelho Het hart van alle dingen – Elizabeth Gilbert De aardkinderen – Jean Marie Auel Anna Karenina – Lev Tolstoj De keuze – Edith Eva Eger Het huis met de geesten – Isabel Allende De jongen, de mol, de vos en het paard – Charlie Mackesy

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Callum Shaw/Unsplash.com