Waarom een boek lezen goed voor je is

Je laten verrassen en helemaal meegesleept worden in het verhaal: heerlijk vinden we dat. Maar een boek lezen blijkt ook nog eens echt goed voor je te zijn.

Doordat je zo meegevoerd kunt worden door wat de personages meemaken, blijft je geest alert en vergeet je eigen zorgen. Wie regelmatig leest, ervaart dan ook minder stress, slaapt beter en heeft meer eigenwaarde. Daarnaast heeft het een positief effect op onze woordenschat en taalvaardigheid.

Begrip

Het lezen van verhalen kan ons ook helpen om sociaal beter te functioneren. We leren namelijk veel over de emoties en gedachtes van de personages en kunnen ons hierdoor beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen.

Extra bijzonder als je bedenkt dat onze hersenen niet voor lezen zijn gemaakt: we zijn er pas begin negentiende eeuw mee begonnen. ­Volgens neurowetenschapper Stanislas Dehaene van het Collège de France ­vonden we al lezend een nieuwe manier uit om onze hersenen te gebruiken. Stanislas: “Het is een soort knutselwerk dat enkele duizenden jaren geleden moet zijn begonnen, toen we woorden op basis van hun klanken zijn gaan voorstellen.”

Snel weer met je neus in de boeken dus.

Bron De Morgen & Lezen.nl Fotografie Thought Catalog/Unsplash.com