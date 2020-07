Zomerboeken: 4x tips van boekverkopers

Ligt jouw stapel voor deze zomer al klaar? Vier boekverkopers tippen hun favoriete zomerboeken.

Een vrouw apart. En de stad – Vivian Gornick

Lilian Zielstra van Boekhandel Godert Walter in Groningen: “Vivian Gornick loopt wekelijks met haar vriend Leonard door de stad. Ze zijn beiden pessimistisch, maar vinden daar iets tegen: de straat met al zijn lawaai, de kunst, de literatuur, de gesprekken. Ze praten over schrijfsters, laten zien hoe iedereen zich tot elkaar verhoudt in de mierenkolonie van New York.

Ik vond dit een prachtig boek, omdat het laat zien dat mensen nooit écht alleen zijn. Gornick beschrijft de wereld op een filosofische manier. Bijna aan het eind van het boek bijvoorbeeld: ‘Zoals de taxichauffeur op Sixth Avenue zegt: iemand moet het vatten; en uiteindelijk is er altijd iemand die het vat.’” Een vrouw apart. En de stad, Vivian Gornick (Nijgh & Van Ditmar)

Leugenaar – Ayelet Gundar-Goshen

Karien Hilbers van de Eerste Bergensche Boekhandel in Bergen: “In deze zinderende en zwart-komische roman kent de leugen vele kanten: er is geen personage dat ontkomt aan de verleidingen van een verzonnen verhaal. Ook ik als lezer raakte betoverd door, en verstrikt in de verzinsels.

De derde roman van de Israëlische schrijver Ayelet Gundar-Goshen beschrijft hoe het leven van Noufar, de onopvallende, mollige zeventienjarige hoofdpersoon, glansrijk verandert door een leugen, die ze daarom erg graag in stand houdt. Maar wroeging vormt de andere kant van het verhaal.” Leugenaar, Ayelet Gundar-Goshen (Cossee)

De laatste trein naar vrijheid – Meg Waite Clayton

Marleen Struik van Boekhandel Lovink in Lochem: “Mijn oma liet me met haar oorlogsverhalen altijd voelen hoe belangrijk vrijheid is. Toen ze vorig jaar overleed, besefte ik des te meer dat we deze verhalen moeten blijven delen. Onlangs las ik De laatste trein naar vrijheid en moest hier weer aan denken. Het boek is knap uitgewerkt, met het waargebeurde verhaal van verzetsstrijder Truus Wijsmuller als leidraad.

Dat Truus zich belangeloos heeft ingezet voor zo veel anderen, ontroert me en stemt me hoopvol. Ook dit is zo’n moedig en leerzaam verhaal om, generatie op generatie, door te geven.” De laatste trein naar vrijheid, Meg Waite Clayton (HarperCollins Holland)

Meneer Peacocks paradijs – Lydia Syson

Caroline Aartsen van Scheltema in Amsterdam: “Wie droomt er niet van om op een onbewoond eiland te wonen? In dit boek, dat iets weg heeft van een historische aflevering van Ik vertrek, reist de familie Peacock in 1798 af naar een paradijselijk klein eiland in de Stille Zuidzee. Een eiland dat helemaal van hen is.

De droom verandert in een nachtmerrie als de oudste zoon van het gezin spoorloos verdwijnt. Als dit boek één ding duidelijk maakt, is het wel dat een nieuw leven beginnen op een onbewoond eiland onbegonnen werk is.” Meneer Peacocks paradijs, Lydia Syson (Uitgeverij Mozaïek)

Samenstelling Marije van der Haar-Peters