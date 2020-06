Zomerboeken om naar uit te kijken

Welke titels verschijnen er deze zomer? Naar deze zomerboeken kijken we uit in juli.

De andere helft van Augusta Hope – Joanna Glen

Augusta Hope worstelt al haar hele leven met het gevoel dat ze er niet bij hoort. Op haar zesde leert ze het woordenboek uit haar hoofd en tegen de tijd dat ze acht is, heeft ze haar lievelingsland in de wereld uitgekozen op de klank van de naam: Burundi. Als volwassene start ze de zoektocht naar een plek waar ze zich thuisvoelt. En dan is er Parfait Nduwimana, die zich nergens thuis mag voelen. Hij woont in het lievelingsland van Augusta, Burundi, dat in de greep is van een burgeroorlog. Ook hij start een zoektocht naar een nieuw thuis, een levensgevaarlijke reis. Zullen ze hun plek in de wereld kunnen vinden? (Uitgeverij Orlando)

De beer – Andrew Krivak

Een vader en dochter zijn compleet op zichzelf aangewezen en weten te overleven in de schaduw van een berg. Daar leert de vader het meisje niet alleen te vissen en te jagen, maar hij onderwijst haar ook in de geheimen van de seizoenen en de sterren. Hij bereidt haar voor op een leven in harmonie met de natuur, maar daar komt rap een eind aan als hij overlijdt. Het meisje blijft alleen achter, en het is een beer die haar de weg naar huis wijst, dwars door de wildernis. (Querido)

Op het geniale af – Benedict Wells

Francis Dean, een intelligente jongen, woont met zijn moeder in een vervallen trailerpark in New Jersey, en heeft de hoop op een betere toekomst opgegeven. Dan ontdekt hij de waarheid achter zijn verwekking. Hij blijkt voortgekomen te zijn uit een bizar experiment, en zijn vader is een genie die cum laude is afgestudeerd aan Harvard. Zou hij toch nog een betere toekomst kunnen krijgen? Samen met twee vrienden begint hij aan een reis dwars door Amerika, om hopelijk zijn vader én zichzelf te vinden. (Meulenhoff)

5 ingrediënten vegan – Katy Beskow

Veganistisch koken hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Katy Beskow laat in haar kookboek zien dat je met slechts vijf ingrediënten een lekkere plantaardige maaltijd op tafel kunt zetten, van soepen en sauzen tot een waterijsje toe. Niet alleen simpel en lekker, maar ook gezond. (Becht)

Tekst Bente van de Wouw