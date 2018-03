De lente vieren

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl deelt voor Flow iedere week een bijzonder plekje voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Onlangs schreef ze Fris, haar tweede boek in een serie waarin de vier seizoenen centraal staan.

Dit nieuwe boek staat vol tips en bijzondere plekjes (op maximaal vier uur rijden van Utrecht) om de lente op z’n mooist te beleven. Marleen Brekelmans laat zien waar je de fijnste terrasjes vindt en welke fiets- en wandelroutes langs bloesems en bloembollen gaan. Ook geeft ze recepten om de lente te proeven.

Fris – Tips en bijzondere plekjes om de lente te beleven is het tweede boek in een serie van vier. Naast Koud, dat in 2017 uitkwam, verschijnen er dit jaar nog twee boeken die passen bij de overige twee seizoenen: Zwoel en Guur. Hier vind je meer informatie over Fris en de andere boeken.