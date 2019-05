Drie boeken over duurzaam leven

We schreven al eerder over Het zero waste project, een boek met handige tips over leven met minder afval. Ook deze drie boeken gaan over groen en duurzaam leven.

Vliegen, vlees eten, gas en elektra… Allemaal belastend voor het milieu, maar het kopen van spullen is dat nog veel meer. In dit boek vertelt industrieel ontwerper Babette Porcelijn over de impact van de grote en kleine dingen die we doen, en hoe we ons meer bewust kunnen zijn van de keuzes die we maken.

Het is misschien wel het grootste probleem in onze huidige wereld: plastic. Will McCallum, Head of Oceans van Greenpeace, legt uit waarom het zo gevaarlijk is als dat in de oceanen terechtkomt en wat het betekent voor de natuur. Ook geeft hij veel handige tips om zelf te minderen met plastic.

Een van de bekendste boeken over duurzaam leven. Mode- en lifestyle-expert Marieke Eyskoot wil mensen op een toegankelijke en leuke manier inspireren om groener te leven. Het boek staat vol bruikbare, praktische tips, weetjes, adressen en oplossingen.

