3 boeken over een bullet journal

Een bullet journal is een agenda, dagboek en to do-lijst in één. Het maakt je leven overzichtelijker en je hoofd leger. Wil je je wat meer verdiepen in dit handige hulpmiddel? Er zijn meerdere boeken over geschreven.

Bullet journaling – Zo doe je dat!

Hoe begin je met een bullet journal en wat kun je er allemaal in bijhouden? In dit praktische boek wordt het uitgelegd door fotograaf en illustrator Lona Aalders. Met inspirerende en praktische tips op het gebied van lijstjes, doelen stellen en vormgeving. (Lona Aalders, Spectrum)

365 bullet journal – Voor iedere dag een opdracht om je leven te organiseren

Leert je vooral hoe bullet journaling werkt. Voor iedere dag van het jaar is er een oefening die maximaal 365 seconden duurt. Wat voor lijstjes je kunt maken en hoe je ze aan je eigen stijl en gewoonten aan kunt passen, bijvoorbeeld. (Zennor Compton, Spectrum)

Bullet journaling doe je zo

Hoe maak je van een simpel notitieboek een georganiseerd bullet journal? Schrijver Rachel Wilkerson geeft in dit handboek tips hoe je kunt beginnen, aangevuld met voorbeelden uit het bullet journal van enthousiaste gebruiker Joany de Vries. (Rachel Wilkerson, Kosmos Uitgevers)