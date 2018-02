3 boeken over minder online zijn

Ja, we willen minder online. Of eigenlijk: bewuster online, zodat er wat minder tijd weglekt. Om meer rust te hebben voor dat wat er echt toe doet. Drie boekentips.

Kleine filosofie van de digitale onthouding

Wat gebeurt er als je plotseling offline gaat in een wereld die altijd online is? We worstelen steeds meer met de schermwereld. In dit boek gaat filosoof Hans Schnitzler in gesprek met millenials die een digitale detox hebben ondergaan. Wat doet dit met je? En wil je na zo’n detox nog wel terug naar de digitale wereld? (De Bezige Bij)

Digiziek – pleidooi voor offline leven

In dit boek laat de Duitse hersenonderzoeker Manfred Spitzer op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek zien hoe computergebruik ons digiziek maakt: stress, depressie, slapeloosheid en een verslechterde motoriek en conditie. Spitzer waarschuwt ons niet alleen voor het vele computergebruik, maar laat ook zien hoe we onszelf ertegen kunnen beschermen. (Atlas Contact)

Het ondiepe – hoe onze hersenen omgaan met internet

Wat zijn de langetermijneffecten van het internet? Aan de hand van nieuwe inzichten over de plasticiteit van ons brein en de werking van ons geheugen toont de Amerikaanse schrijver Nicholas Carr aan dat het internet niet alleen nuttig gereedschap is, maar ook onze identiteit en zelfs de structuur van onze hersenen kan veranderen. (Maven Publishing)

Fotografie ©Paul/Unsplash