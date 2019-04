3 boekentips voor als je (alleen) op reis gaat

Alleen op reis gaan is leuk en spannend tegelijk. Welke landen kun je prima in je eentje bezoeken, waar moet je als solo-reiziger rekening mee houden en hoe deden anderen het? Deze boeken kunnen je verder helpen.

Wie (niet) reist is gek, Ap Dijksterhuis

Een ode aan het reizen. Met veel luxe of alleen een rugzak, dicht bij huis of aan de andere kant van de wereld. Volgens psycholoog en reiziger Ap Dijksterhuis is reizen een goede manier om ons brein soepel te houden. Het biedt inspiratie en creativiteit, maakt ons gelukkiger en geeft vaak nieuwe inzichten. In zijn boek Wie (niet) reist is gek neemt hij de lezer mee naar onder meer India, Noord-Amerika, Ecuador, Zanzibar, Birma, Iran en Wit-Rusland. Dijksterhuis deelt zijn reiservaringen en koppelt ze aan verrassende psychologische inzichten. € 10 (Prometheus)

Backpack-bestemmingen, Roëll de Ram

Ze is oprichter van de website Wearetravellers.nl en reist heel wat af. In haar boek Backpack-bestemmingen verzamelde Roëll de Ram de beste landen en routes voor als je met een rugzak op pad gaat, aangevuld met reisverhalen en praktische tips. Van Sri Lanka tot IJsland en Zuid-Afrika. Niet alleen voor de budgetreiziger, maar ook voor iedereen die graag wat meer luxe of comfort heeft. € 20 (Kosmos Uitgevers)

Pinnen in Mongolië, Liesbeth Rasker

Het eerste boek van journalist Liesbeth Rasker, Pinnen in Mongolië en andere oplosbare reisongemakken, is een complete handleiding voor het solo-reizen. Zelf is ze al meerdere keren alleen op pad gegaan en aan de hand van tips, adviezen en ervaringen hoopt ze ook jou te inspireren. Niet alleen fijn om voor vertrek te lezen, maar ook handig voor tijdens de reis. Met haar boek helpt Liesbeth je ook door de lastige reisdagen heen. € 18,99 (Nijgh & Van Ditmar)

Fotografie Dinso Reichmuth/Unsplash.com