3 leestips van boekenbloggers

Wat wordt je volgende boek? Drie boekenbloggers delen hun leestip.

Jenny Krens van Jennysbookcase.com

“Dit boek speelt zich af op Vlieland, waar Seije opgroeit met haar moeder. Seijes band met haar, maar vooral ook haar gevoel dat ze niet gezien wordt, herkende ik. Dat je jezelf constant de vraag stelt: ‘Ben ik wel goed genoeg?’ Na het lezen moest ik een recensie schijven, maar hoe kon ik kritisch zijn over een boek met een hoofdpersoon met wie ik me zo verbonden voelde? Ik besloot Seije een brief te schrijven en ik ben nog altijd benieuwd hoe zij hierop gereageerd zou hebben.”

Het leek stiller dan het was, Eva Kelder (Meulenhoff)

Iris Veldhuizen van Teawithdarcy.com

“De besneeuwde bergtoppen, donkere bossen en het ongerepte landschap van de noordwestelijke staat Idaho in Amerika geven dit verhaal een grillige en onbewogen atmosfeer, en slurpten mij langzaam op. Het boek gaat over Ann, die net getrouwd is met Wade. Hij heeft vóór haar al een gezin gehad waarin iets tragisch gebeurd is, maar herinnert zich daar steeds minder van omdat hij al op jonge leeftijd aan het dementeren is. Het boek gaat niet alleen over Anns zoektocht naar wat zich heeft afgespeeld, maar ook over hoe belangrijk herinneringen en geheugen kunnen zijn. Ook het lyrische taalgebruik maakt dat deze debuutroman een van mijn favorieten van dit jaar is.”

Idaho, Emily Ruskovich (Atlas Contact)

Chantal Winckens van Hoofdstuk12.nl en Letteratura.nl

“Hoe ik talent voor het leven kreeg is gebaseerd op de ervaringen van de auteur zelf: Rodaan Al Galidi bracht jaren in een asielzoekerscentrum door. Door de ogen van hoofdpersonage Semmier ervaarde ik dat menselijkheid in een azc soms ver te zoeken is. Toch werd ik niet verdrietig van dit heftige verhaal, de schrijver brengt het namelijk met humor. Achteraf voelde ik me dankbaar dat ik bijna vijfhonderd pagina’s met Semmier in een azc mocht wachten, want ik leerde dat je ook in een minder fijne situatie het beste van je leven kunt maken.”

Hoe ik talent voor het leven kreeg, Rodaan Al Galidi (Uitgeverij Jurgen Maas)

