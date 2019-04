4 boeken over het vinden van je creativiteit

Vind jij jezelf niet echt creatief? Vaak is het een kwestie van gewoon doen, in plaats van je te focussen op het eindresultaat dat perfect moet zijn. Deze boeken geven je een zetje in de goede richting.

Creative confidence

De twee succesvolle ontwerpers en broers David en Tom Kelley schreven dit boek speciaal voor alle mensen die denken dat creativiteit alleen is weggelegd voor ‘creatieve types’. Lees hoe je jouw potentie kunt inzetten om productiever te worden en problemen op te lossen. (Creativeconfidence.com)

Creativity Takes Courage

Het is niet altijd makkelijk om creatief te zijn – om onze gedachten de vrije loop te laten terwijl we kritiek hebben op onszelf, om te staren naar een lege pagina en vanaf het begin te beginnen. Daar heb je moed voor nodig. In het Flow-boek Creativity Takes Courage staan 12 hoofdstukken, onder meer ‘Dare to Fail’, ‘Dare to Be a Kid’, ‘Dare to Be Bored’, ‘Dare to Go Offline’ en ‘Dare to Collaborate’, om wel die eerste stap te zetten. Met veel opdrachten en paper goodies.

Steal like an artist

In Steal like an artist – 10 things nobody ever told you about being creative vertelt auteur en kunstenaar Austin Kleon dat creativiteit overal en voor iedereen is. Het boek staat vol illustraties, opdrachten en voorbeelden die je helpen om jouw creatieve kant te vinden en ontwikkelen. Je kunt het bijvoorbeeld leren van anderen. Of, zoals Kleon het verwoordt: “If you ever find that you’re the most talented person in the room, you need to find another room.” (Workman Publishing)

Originals – How non-conformists move the world

Heb je er ooit over nagedacht hoe sommige mensen toch aan al hun creatieve, net even anders-dan-anders-ideeën komen? Auteur Adam Grant wel. Hij onderzocht verschillende verhalen en studies uit het echte leven om de psychologie achter originaliteit te begrijpen. In dit boek vertelt hij hoe je een goed idee kunt herkennen, en hoe je het met de wereld kunt delen. (Penguin Random House)

Fotografie Bench Accounting/Unsplash.com