6 boeken waar we ons op verheugen in juli

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Naar deze boeken kijken we uit in juli.

Het verhaal van een jonge prins in het Ottomaanse Rijk die aan een bloedige slachtpartij ontkomt. Hij gaat aan de slag als leerling van de paleiskok, waar blijkt dat hij een uitzonderlijk talent voor koken heeft. Hij blijkt zelfs een bijzondere gave te hebben: de prins kan de gedachten en gevoelens beïnvloeden van de mensen die zijn gerechten proeven. Als hij verliefd wordt op een mooie danseres zet hij zijn kookkunst in als wapen voor de liefde.

De meesterkok van Saygin Ersin verschijnt op 1 juli 2019 bij Uitgeverij Orlando.

Emmy denkt dat ze haar droombaan in de wacht heeft gesleept als oorlogscorrespondent. Maar dan blijkt dat ze brieven moet beantwoorden voor een damesblad. Niet helemaal wat ze verwachtte, maar langzaam raakt ze toch begaan met de soms wanhopige smeekbeden van de lezeressen. Ongepaste brieven mogen niet in het blad, maar Emmy besluit ze in het geheim toch te beantwoorden. Een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen.

Beste mw. Bird van A.J. Pierce verschijnt op 9 juli 2019 bij Uitgeverij Mozaïek.

Miranda is er altijd voor haar koppige, impulsieve zusje Lucia. Op haar twintigste begint Lucia ineens stemmen te horen en ziet Miranda geen andere oplossing dan haar zusje op te laten nemen in een kliniek. Lucia krijgt haar leven weer op de rails en leeft jarenlang groots en meeslepend. Totdat het toch weer misgaat. Miranda laat alles achter om opnieuw haar zusje te hulp te schieten, maar haar zusje moet besluiten of ze wel gered wil worden.

Het is hier zo mooi van Mira T. Lee verschijnt op 1 juli 2019 bij Nieuw Amsterdam.

Milla bezoekt verlaten plaatsen voor de kick. Midden in het Thüringer Woud bezoekt ze een overwoekerd hotel, waar ze een schrift van een jong meisje vindt. Het komt uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog en herbergt een groot familiegeheim. Milla krijgt het schrift maar niet uit haar hoofd…

Heimweeland van Kati Naumann verschijnt op 9 juli 2019 bij HarperCollins.

In zijn nieuwe boek beschrijft David Nicholls het gevoel van die eerste liefde op een herkenbare en hartverwarmende manier. Hoofdpersoon is Charlie Lewis, een jongen die zich nogal op de achtergrond houdt. Thuis moet hij voor zijn werkloze vader zorgen en op school zien zijn klasgenoten hem niet staan. Maar dan komt de intrigerende Fran Fisher bij hem in de klas en loopt zijn zomer heel anders dan hij had gedacht.

Eerste liefde van David Nicholls verschijnt op 10 juli 2019 bij de Boekerij.

De broers Sam en Jason zijn altijd onafscheidelijk geweest. Totdat Jason opbiecht dat hij niet meer als Jason, maar als Jessica door het leven wil. Sam en zijn ouders kunnen hier moeilijk mee omgaan. De situatie wordt voor Jason zo onleefbaar dat hij bij zijn tante gaat wonen, waar hij wel zichzelf kan zijn. Zal zijn familie ooit begrijpen waar hij doorheen gaat en hem accepteren zoals hij is? Auteur John Boyne belicht transseksualiteit op een echte, hartverscheurende manier zonder belerend ooit te worden.

Mijn broer heet Jessica van John Boyne verschijnt op 23 juli bij de Boekerij.