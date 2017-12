Bentes favoriete boeken van 2017

Volgens een IJslandse traditie geven mensen elkaar boeken op kerstavond. De rest van de avond spenderen ze lezend in bed met wat lekkers erbij. Ze noemen deze traditie Jólabókaflóðið, oftewel ‘the Christmas book flood’. Dat vinden we heerlijk klinken. Ook wij van de Flow-redactie lezen graag (nog) meer in de aanloop naar de feestdagen. We delen iedere zondag tot kerst onze favoriete boeken. Deze keer de zeven van Bente (23), online editor.

Een klein leven

“Dit boek over vier vrienden in New York heeft me diep geraakt. Hoewel het thema zwaar is en de gebeurtenissen in het verhaal je vaak droevig maken, is het zeker de moeite waard.” Een klein leven, Hanya Yanagihara (Nieuw Amsterdam)

Trots en vooroordeel

“Voor 2017 had ik het voornemen om meer klassiekers te lezen, en dit boek is er daar een van. Wat ik zo bijzonder vind aan Trots en vooroordeel is de moderne schrijfstijl van Jane Austen, ook al schreef ze het in 1813. Niet alleen haar schrijfstijl is modern trouwens, ook haar standpunten zijn van deze tijd.” Trots en vooroordeel, Jane Austen (Rainbow)

De zon is ook een ster

“Dit young-adultboek over het lot en toeval heeft me positief verrast. Met sterke hoofdpersonen, een humoristische schrijfstijl en een origineel thema vond ik het een prettig verhaal om te lezen.” De zon is ook een ster, Nicola Yoon (Querido Kinderboeken)

Het happiness project

“Dit boek las ik tijdens mijn bijna-burn-out en om die reden betekent het veel voor me. Ik weet nu dat geluk ook in de kleine dingen zit, en niet alleen in een overvol cv. En dat je met een paar veranderingen al veel blijer in het leven kunt staan.” Het happiness project, Gretchen Rubin (Lev.)

De beer en de nachtegaal

“Ik ben groot fan van sprookjes en magische vertellingen. Niet gek dus, dat De beer en de nachtegaal hoog is geëindigd in mijn lijstje van favorieten. Ondanks de dromerige sfeer doet het niet kinderachtig aan en de schrijfstijl van Katherine Arden is verhalend. Mocht je dit boek leuk vinden, lees dan ook eens Ontworteld van Naomi Novik.” De beer en de nachtegaal – Een wonderlijke vertelling vol magie, Katherine Arden (Luitingh Sijthoff)

Zeik niet zo

“Drie Nederlandse journalisten van bijna dertig die schrijven over het leven van de twintiger. Niet alleen vermakelijk, maar ook heel herkenbaar. De korte stukjes, columns bijna, lezen lekker weg en het is fijn om te weten dat je niet de enige bent die af en toe worstelt met het leven.” Zeik niet zo – Het echte leven van de millennial, Anouk Kemper, Suzette Hermsen, Lianne Marije Sanders (Uitgeverij Brandt)

De kids of appetite

Veel kleine levenslessen in dit young-adultboek van David Arnold. De poëtische schrijfstijl, de onderwerpen (de dood en racisme, bijvoorbeeld) en de humor in het boek maken het een van mijn favoriete titels. De kids of appetite – Ze leefden en ze lachten en ze zagen dat het goed was, David Arnold (Blossom Books)