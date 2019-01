Boeken voor een frisse blik

Zijn er dingen die je dit jaar anders zou willen doen? Waar wil je meer energie in stoppen, en waar minder? Deze boeken en tips kunnen helpen om daar eens met een frisse blik naar te kijken.

Neem meer tijd voor jezelf

Een voornemen dat we op de Flow-redactie bijna allemaal hebben, maar ieder jaar weer moeilijk vinden om vol te houden: tijd voor jezelf nemen. Er komt altijd van alles tussendoor: collega’s, telefoons en andere drukte. Iets vaker nee zeggen en je dag wat anders indelen, kan al helpen om meer stilte te vinden. Hier een aantal boeken die je inspiratie kunnen geven:

Zou je wat meer vrijheid willen op werkgebied? Deze drie boeken kunnen daarbij helpen: zo leer je bijvoorbeeld dat vaker ontspannen juist productiever maakt.

Wil je meer dingen gedaan krijgen en toch meer tijd overhouden? In Getting things done legt David Allen uit hoe hij dat doet.

Werk hoeft niet altijd alleen maar om geld en macht te gaan. In Het nieuwe succes vertelt Arianna Huffington hoe je beter kunt omgaan met stress en drukte.

De telefoon slokt ook vaak onnodig veel van je tijd op. Als je (bijna) altijd online bent, kun je nooit volledig ontspannen. Het helpt echt om je telefoon wat vaker weg te leggen: als je niet meer afhankelijk bent van je mobieltje op stille momenten en ook eens helemaal niets durft te doen, wordt het vaak rustiger in je hoofd. En merk je daarna misschien wel van alles op waar je eerst overheen keek.

Beter plannen

Zelfs als je vaker nee durft te zeggen en de telefoon af en toe weglegt, blijft er zo veel over wat moét. Dat maakt het soms lastig om het overzicht te bewaren. Er zijn handige methodes die je hierbij kunnen helpen, zoals het bullet journal. Ryder Carrol, bedenker van de bullet journal-methode, ziet dit systeem als een hamer waarmee hij zijn leven op orde kon timmeren: van ‘druk’ naar ‘productief’. Het wordt nu wereldwijd gebruikt en iedereen doet het op zijn eigen manier, en dat is juist het fijne van de methode. Dit plan-systeem kan niet alleen helpen om alles op een rijtje te zetten, maar werkt ook rustgevend.

Misschien zijn er nog veel taken en afspraken waar je echt niet onderuit komt, maar in je bullet journal kun je ze in ieder geval op zo’n manier indelen dat je niet overweldig raakt. Fijn om zo even orde in de chaos te scheppen.

Nieuwe dingen leren

Een nieuw jaar is altijd een goed moment om een nieuwe hobby op te pakken. Als je nieuwsgierig blijft en graag dingen uitprobeert, levert dit je veel op: nieuwe inzichten, meer creativiteit, wijsheid of nieuwe ideeën. Zin om creatief aan de slag te gaan? Dan kun je bijvoorbeeld leren breien of van oude dingen iets nieuws maken, wat upcycling heet.

Je kunt bijvoorbeeld ook gaan zingen of een instrument leren bespelen. Zoals de ukelele: na één weekend heb je al meerdere liedjes onder de knie. Wil je meer over klassieke muziek weten, probeer dan eens het boek Alles begint bij Bach (met bijbehorende Spotify-lijst). Ook zijn er veel romans met muziek als thema.

Wat je ook zou kunnen proberen, is meer boeken van Nederlandse schrijvers lezen. Er worden zo veel boeken uit het buitenland vertaald, maar het kan ook interessant zijn om te bekijken wat ons eigen land te bieden heeft op literair gebied.

Een ander veelgehoord voornemen is beginnen met hardlopen. Maar zomaar de deur uit rennen is niet altijd slim: bouw het hardlopen langzaam op om blessures te voorkomen. Als ze eenmaal in de flow zitten, willen veel mensen niet meer zonder.

De natuur in

Wat vaker de natuur in gaan kan helpen om de dingen weer op een nieuwe manier te bekijken. De Japanners doen dit door Shinrin-yoku: de kunst van het bosbaden. Je helemaal onderdompelen in de natuur werkt stressverlagend omdat je bloeddruk daalt. Ben je liever actief bezig in de natuur, dan is het misschien leuk om bijzondere planten, dieren of bomen te spotten. In Het bosboek kun je opzoeken wat voor soort plant of dier je bent tegengekomen. Ook het vogelkijken is terug van weggeweest: het laat je even stilstaan en kijken naar wat er om je heen gebeurt.

Wat boeken je nog meer kunnen brengen

Zelfs als je (nog) niet precies weet waar je je op wilt richten dit jaar, kun je veel inzichten uit boeken halen. Je hoeft niet altijd een zelfhulpboek te lezen om toch veel mooie levenslessen mee te krijgen. Met name uit klassieke romans zijn veel mooie lessen te halen. Bovendien helpt het lezen van boeken om je echt op één ding te richten, en zo tot rust te komen en minder te piekeren. Je neemt even afstand van jezelf, wat een heel frisse blik op de wereld kan geven. Weet je niet zo goed hoe je deze lessen uit een boek kunt halen? Het kan helpen om recensies of interviews met de schrijver te lezen, of om er met een leesclub over te praten.

Even geen zin?

Krijg je een dik boek niet zo makkelijk uit of heb je gewoon even geen zin, dan hoeft dat niet te betekenen dat lezen niets voor jou is. Misschien helpt het om een aantal dunne boeken te lezen, zodat je je aandacht er beter bij kunt houden.

Als je het te druk hebt om te lezen of snel afgeleid bent door alle andere taken die je moet doen, helpt het om momenten te vinden waarin je standaard even niets hoeft (in de trein, bijvoorbeeld). Zelfs in de auto of tijdens het schoonmaken kun je ‘lezen’: zet dan een luisterboek aan op je telefoon. Merk je dat je een leesdip hebt? Wees dan niet bang om een boek weg te leggen en er eentje te zoeken die beter bij je past.

Er zijn nog talloze andere manieren om met boeken bezig te zijn. Zo zijn er heel veel podcasts die, bijna als een leesclub, de nieuwste of interessantste boeken bespreken. Daarmee doe je inspiratie op voor nieuwe boeken, weet je welke het waard zijn om te lezen en welke wat minder. Vind je het fijn om ook naar beeld te kijken, dan zijn er op YouTube genoeg kanalen waar andere boekenliefhebbers hun aanraders met de wereld delen. Voor ieder genre is er wel een mede-liefhebber op YouTube te vinden, en hetzelfde geldt voor boekenblogs of Instagram-accounts, Bookstagrams genoemd. Hier kun je eindeloos veel mooie plaatjes van boeken vinden.

Photography Joyce McCown/Unsplash.com