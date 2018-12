Boeken voor in de kerstvakantie

Nog even en we hebben extra veel tijd om te lezen. Deze klassiekers hebben die (winterse) magische sfeer én zijn mooi uitgegeven – aanraders dus als cadeau onder de boom.

De notenkraker – E.T.A. Hoffmann

Een klassieker die een nieuw jasje is gestoken. Dit verhaal hoort helemaal bij Kerstmis: het speelt zich af op 24 december en zit vol met de magie van winter. En iets voor op de bucketlist: met kerst een keer Tsjaikovski’s wereldberoemde balletuitvoering van De notenkraker bezoeken. (Rainbow)

Mary Poppins – P.L. Travers

Voor ons is het pure nostalgie, het verhaal van het kindermeisje Mary Poppins. En het blijft leuk om te herlezen: het zit vol humor en brengt je zo weer terug naar je kindertijd. Extra mooi is deze uitgave met knipkunst van Geertje Aalders. (Ploegsma)

Een kerstvertelling – Charles Dickens

Dit verhaal mag niet ontbreken. Wat worden we er blij van: die chagrijnige Scrooge die alles wat met kerst te maken heeft maar stom vindt, totdat hij drie kerstgeesten op bezoek krijgt die hem eens even goed laten nadenken over zijn leven. Deze uitgave van uitgeverij Rainbow staat op ons verlanglijstje. (Rainbow)

Romeo & Julia – Tiny Fisscher

Het verhaal van Romeo en Julia is wereldberoemd, maar een uitgeschreven toneelstuk is niet iets waar alle lezers heel makkelijk doorheenkomen. Uitgeverij Blossom Books wil met hun heruitgaven klassiekers opnieuw onder de aandacht brengen, om zo een grotere en jongere doelgroep te bereiken. De verhalen blijven dicht bij het origineel, maar zijn net wat toegankelijker gemaakt – en het omslag is een lust voor het oog. (Blossom Books)