6 boeken waar we ons op verheugen in juni

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt ons nog-te-lezen stapeltje steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Naar deze boeken kijken we uit in juni.

Je kunt je het misschien niet voorstellen, maar honderdvijftig jaar geleden hadden vrouwen geen stemrecht, mochten ze niet hun eigen geld verdienen en hadden ze geen zeggenschap over hun eigen lichaam. Totdat ze terug gingen vechten. In dit boek, dat verschijnt ter ere van honderd jaar vrouwenkiesrecht in Nederland, lees je meer over de de wereldwijde strijd die vrouwen hebben geleverd om ons te krijgen waar we nu zijn. Van de Britse suffragettes die rond 1900 vochten voor vrouwenkiesrecht tot de Afghaanse kinderrechtactivist Malala die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

Vrouwen in gevecht van Marta Breen en Jenny Jordahl verschijnt op 3 juni 2019 bij Boom Uitgevers.

Een meeslepend immigrantenverhaal dat zich afspeelt in het Italië van de twintigste eeuw, tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het welvarende Amerika van eind twintigste eeuw. Stella Fortuna en haar zusje zijn onafscheidelijk. Als Stella honderd is, zit ze in haar huis in Wethersfield, Connecticut. Ze haakt dekens en negeert boos haar zusje, Tina, die aan de overkant woont. Wat is er tussen de zussen gebeurd?

De acht of negen levens van Stella Fortuna van Juliet Grames verschijnt op 13 juni bij Luitingh-Sijthoff

Het is geen geheim dat we bij Flow fan zijn van wandelen. De natuur in, genieten van de rust en stilte en de mooie dingen onderweg. The great hikes is een feestje om te zien en te lezen voor iedere wandelliefhebber. Met prachtige foto’s, verhalen en informatie over internationale trektochten waar je meteen zin van krijgt om je wandelschoenen uit de kast te halen.

The great hikes van Rik Merchie verschijnt op 7 juni bij Lannoo.

Een nieuw boek van Elizabeth Gilbert! Deze keer een roman, over een jonge vrouw die vecht voor de vrijheid om zichzelf te zijn. Het is 1940 en de negentienjarige Vivian Morris heeft haar studie niet gehaald. Haar ouders sturen haar als straf naar haar tante in New York. Zij is eigenares van de Lily Playhouse, een roemrucht maar vervallen theater in Manhattan. Vivian voelt zich meteen thuis in de extravagante en onconventionele wereld van acteurs en showgirls. Ze gaat aan de slag als kostuumontwerper, maar raakt al snel verwikkeld in een schandaal.

Stad van meisjes van Elizabeth Gilbert verschijnt op 4 juni 2019 bij Cargo.

Een duister verhaal over liefde, kunst en obsessie. Iris is een jonge vrouw die een poppenfabriek werkt en stiekem de droom heeft om kunstenares te worden. Silas, een verzamelaar van morbide curiositeiten, raakt door haar geobsedeerd. Maar Iris heeft haar oog op iemand anders laten vallen: kunstschilder Louis. Ze stemt toe om model te staan voor Louis in ruil voor schilderlessen. Ondertussen wordt de duistere obsessie van Silas steeds groter. Volgens de uitgever is dit echt een boek voor de liefhebbers van Het parfum van Patrick Süskind.

De poppenfabriek van Elizabeth Macneal verschijnt op 21 juni bij The House of Books.

Miss Birma vertelt het verhaal van het gevecht van de Birmanezen voor vrijheid en zelfbeschikking. De verliefde Benny en Khin moeten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Birma onderduiken om te ontkomen aan de bezetting van Japan. Hun dochter Louisa groeit op in een wereld vol gevaren en onrust, maar wordt uiteindelijk beroemd als Birma’s eerste schoonheidskoningin. Vlak daarna, in 1962, wordt het land een dictatuur. Louisa wordt geconfronteerd met het heftige verleden van haar familie, de voortdurende bemoeienis van het Westen en haar eigen loyaliteit. Een krachtig verhaal over familie, kolonialisme, etniciteit en de bijna vergeten geschiedenis van Birma.

Miss Birma van Charmaine Craig verschijnt op 25 juni bij J. M. Meulenhoff.

