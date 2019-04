Boekentip: Aap Noot Lief

Chariva schrijft al jaren korte gedichten en spreuken op haar Instagram-account. Nu zijn ze gebundeld in het boekje Aap Noot Lief – (jezelf) liefhebben kun je leren.

De gedichten gaan over zelfliefde, liefde voor een ander en vriendschap. De helft typte Chariva op haar typemachine, de andere helft schreef ze met de hand. De minimalistische illustraties zijn van Marianne Lock. We stelden Chariva wat vragen over haar nieuwe boek.

Hoe is je idee voor dit boek ontstaan?

“Ik heb me eerst heel lang afgevraagd wat ik wilde delen en wat voor boek het moest worden. Omdat er zo veel op de wereld gebeurt en zo veel daarvan negatief is, besloot ik een tegenhanger te gaan maken: een luchtig ‘handboek’ vol positieve energie. Tijdens het schrijven werd Aap Noot Lief voor mij een soort warme deken en reminder om vooral veel van mezelf en anderen te houden. En dat ook te delen.”

Wat was je allereerste gedicht voor Aap Noot Lief?

“Zonnekind is heel oud: ik schrijf al poëzie zolang ik me kan herinneren. Dit gedicht heb ik geschreven in 2000. Het ging (en gaat) over mijn toekomstige kind. Dat vooral zo zou moeten blijven als hij of zij is: puur. Puur zijn en blijven is soms heel moeilijk in een wereld als deze. Maar ik vind het een mooi streven. Het is trouwens een hij geworden, Daniel.”

Hoe ontstaat zo’n gedicht?

“Meestal komt poëzie zomaar in me op. Ik word bijvoorbeeld wakker met een kant-en-klaar gedicht in mijn hoofd. Dat is natuurlijk fijn. Maar zo gaat het niet altijd hoor. Soms heb ik maar een enkele regel in mijn hoofd. Dan moet ik even gaan zitten en meestal volgt de rest dan vanzelf. Vervolgens laat ik mijn nieuwe werk even liggen en kijk ik er later weer eens naar. Vaak schaaf ik het dan nog een beetje bij, om het metrum te verbeteren.”

Waar vind je inspiratie?

“Die haal ik uit de dag. Uit kleine, lieve dingen die ik zie gebeuren. Uit boeken die ik lees of verhalen die ik hoor. Vaak zijn het dingen die ik tegen iemand wil zeggen. Of dingen die ik tegen mezelf zeg, als ik mezelf een oppepper wil geven. Daarom heeft het boek ook twee delen: ‘Voor mij’ en ‘Voor jou’. In ‘Voor mij’ staat vooral poëzie om mezelf (en de lezer) te herinneren aan dingen die belangrijk zijn: kracht, zelfliefde, vertrouwen en lef. In ‘Voor jou’ vind je poëzie gericht aan een ander. Een ode aan de liefde.”

Wat is je meest bijzondere gedicht?

“Dat blijft mijn allereerste: Zonnekind. Maar ik heb nog meer favorieten:

Mag ik jou in mijn zak bewaren? Of misschien wel aan een hanger? Mijn hele leven lang – en liefst nog wel wat langer – Waar kan ik jou het best bewaren? In een heel klein doosje van mijn part o nee, ik weet een beter plekje ik bewaar je in mijn hart